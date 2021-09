Ella Katherine Orešković (21), kći bivšeg premijera Tihomira Oreškovića (55), hrvatskoj je javnosti postala poznata nastupom na ovogodišnjoj Dori. To je bio njezin prvi javni nastup, a predstavila se s pjesmom 'Come this Way'.

Plavokosa Ella je osim glasom privukla pozornost svojim izgledom. Na društvenim mrežama nerijetko objavljuje fotografije u atraktivnim izdanjima, a ovoga puta je na Instagram profilu pokazala svog odabranika.

Objavila je kako je s dečkom, čije ime nije otkrila, proslavila prvu godišnjicu veze. Pohvalila se velikim buketom crvenih ruža i čokoladnom tortom s porukom.

- Jedna prekrasna godina. Sretna godišnjica - napisala je Ella u opisu fotografije.

Ella živi u Murciji u Španjolskoj i studira psihologiju na Katoličkom sveučilištu San Antonio. Njezini roditelji Tihomir i Sanja osim nje imaju i kći Emmu te sinove Jakova i Filipa.