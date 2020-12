Hrvatska radiotelevizija danas je objavila rezultate ovogodišnjeg natječaja za Doru 2021. Žiri u sastavu Andreja Babića, Hrvoja Prskala, Matije Cveka, Monike Lelas i Uršule Tolj utvrdio je da je na natječaj, koji je završio 10. prosinca, pristiglo 135 prijava i ukupno 140 pjesama.

Potom je peteročlani stručni žiri sastavljen od predstavnika HRT-a, HDS-a i HGU-a pod vodstvom urednice projekta Dora 2021. Uršule Tolj jednoglasno izabrao 14 pjesama i 4 rezerve koje će se 13. veljače 2021. u Opatiji natjecati za prestižnu statuu Dore i hrvatsku pjesmu predstavnicu na Eurosongu 2021. koji će svibnju biti u Rotterdamu. Na popisu su Filip Rudan, Bernarda, Ella Orešković, Sandi Cenov, Beta Sudar, Brigita Vuco, ToMa, Eric, Nina Kraljić, Ashley Colburn i Bojan Jambrošić, Mia Negovetić, Albina, Cambi te Tony Cetinski i Kristijan Rahimovski. Rezerve su Elis Lovrić, Endi, Pjerino Ružević i Z/11.

Pjesmu je navodno poslala i Lidija Bačić (35), no na HRT nije stigla u predviđenom roku, do 10. prosinca, pa su je morali diskvalificirati, piše Slobodna Dalmacija.

- Ne može biti diskvalificirana kad pjesma nije ni poslušana niti su je zaprimili. Samim tim Lidija i ne postoji u kontekstu Dore. Mi smo razmišljali o Dori jer radimo novi album, ali nismo stigli završiti nijednu pjesmu. I to je to. Puno sreće natjecateljima - rekao nam je menadžer splitske pjevačice Fayo.

Najveće iznenađenje ovogodišnje Dore je nastup Elle Orešković (21), kćeri bivšeg hrvatskog premijera Tihomira Tima Oreškovića. Na Dori će pjevati pjesmu na engleskom jeziku 'Come this way' za koju je sama napisala stihove.

- Pjesma je ljubavna, srednjeg tempa, s malim retro touchem. Zvuči moderno, čvrsto i premda je nezahvalno opisivati pjesmu, pošto se ona prije svega mora čuti, rekla bih da je to nešto u stilu onog što na svjetskoj sceni radi Dua Lipa - rekla je Ella za Jutarnji list čiji glas oni koji su je imali prilike čuti uspoređuju s Adele.

Tony Cetinski u duetu s Kristijanom Rahimovskim pjevat će pjesmu o koroni - 'Zapjevaj, Sloboda je!'.

- Osjećaj slobode koju osjećamo dok ju izvodimo barem u te tri minute želimo prenijeti ljudima kao utjehu i podršku u ovim izazovnim vremenima. Slavimo Slobodu koju s nestrpljenjem iščekujemo svi, bez obzira na razlike u stavovima, razmišljanjima i bilo kakvim drugim podjelama i predrasudama! I da se napokon opet zagrlimo i družimo bez straha za svoje zdravlje i zdravlje bližnjih, rekao je Tony Cetinski za Slobodnu Dalmaciju.

Popis izvođača abecednim redom:

1. BLIND (F. Rudan / A. Franić / H. Domazet – F. Rudan / A. Franić) – FILIP RUDAN

2. COLORS (B. Georgiev Milanov / B. Brunović) – BERNARDA

3. COME THIS WAY (S. Reljić Simba – E. Orešković) – ELLA OREŠKOVIĆ

4. KRIV (S. Reljić Simba – Fayo) - SANDI CENOV

5. MA ZAMISLI (P. Martinjak) – BETA SUDAR

6. NOĆI PIJANE (B. Vuco) – BRIGITA VUCO

7. OCEAN OF LOVE (A. Pupavac / A. Bjorkman / K. Persson / T. Marić – A. Pupavac) – ToMa

8. RECI MI (E. Vidović) – ERIC

9. RIJEKA (H. Librenjak – Miki Solus / N. Kraljić) – NINA KRALJIĆ

10. SHARE THE LOVE (I. Škunca – A. Colburn / I. Škunca) – ASHLEY COLBURN & BOJAN JAMBROŠIĆ

11. SHE'S LIKE A DREAM (M. Negovetić / L. Deb / D. Jamm / D. Kertes) – MIA NEGOVETIĆ

12. TICK-TOCK (B. Mihaljević – M. Cinnamon / T. Buklijaš Bakić) – ALBINA

13. ZALJUBLJEN (M. Mirković) – CAMBI

14. ZAPJEVAJ, SLOBODA JE! (K. Rahimovski) – TONY CETINSKI & KIKI RAHIMOVSKI