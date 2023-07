Kći bivšeg premijera pjeva od 10 godine, a danas je u prozirnoj haljini malo toga ostavila mašti

Ella Orešković (23), kći bivšeg hrvatskog premijera Tihomira Oreškovića, pohvalila se zavidnom figurom s ljetovanja.

Mlada glazbenica i studentica psihologije pozirala je u prozirnoj haljini ispod koje se nazirao bikini s uzorkom cvjetića. Destinaciju ljetovanja nije otkrila, no trenutačno uživa u Francuskoj. Pratitelji su pohvalili njezin izgled.

Ella živi u Murciji u Španjolskoj, gdje studira psihologiju na Katoličkom sveučilištu San Antonio, a veći interes za njom se pojavio nakon nastupa na Dori 2021. godine. Ponovno se vratila iduće godine s pjesmom 'If You Walk Away'.

Foto: Instagram

To je bio njezin prvi javni nastup, a predstavila se s pjesmom 'Come this Way'. Iako nije pobijedila, Ella je na Instagramu počela skupljati sve više i više pratitelja.

- Na glazbenom putu podržava me čitava obitelj, ali majka najviše jer je prava umjetnička duša. Sestra Ema, koja studira medicinu, i otac Tihomir bili su mi pak najveća podrška pri odabiru studija, ali su i moji navijači što se tiče glazbe - ispričala je svojedobno.

Počela je pjevati s 10 godina. U Zagrebu je pohađala Američku međunarodnu školu u kojoj je u sklopu obveznog glazbenog predmeta počela 'brusiti' glazbeni talent.