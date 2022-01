Ella Orešković (22) i ove godine će nastupati na Dori s pjesmom 'If You Go Away', a njen tata, bivši premijer Tihomir Orešković (56), ju podržava u bavljenju glazbom.

POGLEDAJTE VIDEO O ALBINI:

- Tata je na mojoj strani i podržava moje bavljenje glazbom. Često sluša moje pjesme i daje svoje komentare. Mislim da je sretan i ponosan na mene što i meni naravno to puno znači - izjavila je Ella za Story.hr.

Ove godine će opet nastupati na engleskom jeziku, a na pjesmi je počela razmišljati odmah nakon završetka prošlogodišnje Dore.

- Prošlogodišnji nastup je bio doslovno 'probijanje leda'. Naravno da sam bila izuzetno nervozna. Pošto je to bio moj prvi veliki scenski nastup uživo ali unatoč svemu, Dora je za mene bila veliko iskustvo. Ove godine donosim 'novu' mene. Opušteniju i neusporedivo sigurniju nego prošle godine - kaže Ella i očekuje da će ove godine svi izvođači napraviti izvrstan show.

Dodala je da ovaj puta želi pokazati svoju nadogradnju u scenskom i vokalnom nastupu, a veseli je što je ove godine puno opuštenija i sigurna je da će se to i vidjeti kroz nastup.

Trenutačno studira psihologiju pa pokušava uskladiti ispite i vježbanje za nastup, a u svemu tome joj je velika podrška i njen dečko te obitelj.