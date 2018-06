Kći bubnjara Indexa i Dugmeta: 'Otac me pijan bacao na pod...'

Regijom je nedavno odjeknula vijest da je Maja Avdibegović (35), kći bivšeg bubnjara Indexa i Bijelog dugmeta 70-ih, Milića Vukašinovića (68), pokušala oduzeti sebi život. Ona je sada javno progovorila o cijeloj priči te je optužila oca za svoje probleme i priznala da je dva puta pokušala dignuti ruku na sebe.

- Prvi put sam se pokušala ubiti kada me otac ostavio zbog bivše partnerice Planinke Raković. To je bilo u godinama droge, kad sam bila dijete. Nikada nisam pokušala izvršiti samoubojstvo zbog narkomanske krize, kako on tvrdi po medijima. Tako pere svoju savjest. Kao dijete sam ga iznosila iz kavana ispovraćanog, a on me je tako pijan bacao na pod. Svašta sam preživjela s njim - rekla je Maja za Kurir.

Foto: Društvene mreže

Kći bubnjara je 1. lipnja prerezala vene nakon čega je pronađena u lokvi krvi u toaletu svog stana. Odmah je odvezena u bolnicu gdje su joj sanirane rane na ručnim zglobovima.

- Mama Vera i ja smo bile gladne danima. Dok sam se sama brinula o njoj nepokretnoj, nisam radila. Milić je stalno kukao da nam ne može pomoći jer nema novaca. Zato on nije platio medicinsku sestru da mamu nosa na rukama na kupanje i pere je - rekla je Avdibegović.

Foto: Facebook

- Moja mama je godinama konobarila i uzdržavala ga. Kada je pala u postelju, ostavio nas je. Dovela sam joj socijalne radnike i doktore da joj pomognu, njeno je bilo samo da potpiše da ide u dom. Ostala bi joj invalidnina i imala bi prava na njegu, ali ona nije htjela potpisati. Tad sam poludjela, razbila staklo, prerezala ruku, došla je Hitna, pa su me odveli na psihijatriju. Nikada se ne bih ubila dok su mi djeca živa i zdrava. To je bilo iz protesta zbog majčine situacije, a tata me je krivio što sam je smjestila u dom. Pomračio mi se um, patim od bipolarnog poremećaja, redovno uzimam lijekove - dodala je.

Foto: Facebook

Maja tvrdi da njenog oca ne zanimaju unuci, a ubuduće, ona će se ponašati kao da Milić nikada nije postojao u njenom životu.

- Milić Vukašinović je mrtav za mene i moju djecu. Neka počiva u miru. Žao mi je samo njegove supruge Suzane jer je ona predivna žena. I nju će otjerati u grob - zaključila je.