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KUPILA JE KUĆU

Kći Charlieja Sheena zarađuje na platformi za odrasle: 'Tata mi nije dao ni centa...'

Piše 24sata,
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Kći Charlieja Sheena zarađuje na platformi za odrasle: 'Tata mi nije dao ni centa...'
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Foto: Instagram
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Sami Sheen, kći glumaca Charlieja Sheena i Denise Richards, tvrdi kako joj slavni otac nije dao ništa te da se sama uzdržava

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Sami Sheen, kći glumaca Charlieja Sheena i Denise Richards, nedavno je demantirala glasine da njezin luksuzni životni stil financira slavni otac. U videu objavljenom na TikToku, 22-godišnja manekenka i kreatorica sadržaja za odrasle istaknula je kako je za njezin uspjeh i nedavno kupljenu kuću na plaži zaslužna isključivo njezina zarada na platformi OnlyFans.

Reagirajući na komentar jednog pratitelja koji je implicirao da živi od očevog novca, Sami je odlučila javno progovoriti o njihovom odnosu i financijskoj situaciji.

​- Gledajte, da imam tatin novac, priznala bih to, u redu? Obavijestila bih vas - započela je u videu.

​- Ovi me komentari toliko frustriraju jer mi ovaj čovjek nije dao ni centa više od četiri godine. Potpuno se financijski uzdržavam od svoje osamnaeste godine.

@samisheen Replying to @user3404962211197 ♬ original sound - sami sheen

Kako bi dodatno pojasnila situaciju, otkrila je detalje nedavnog sukoba s ocem. Ispričala je kako je Charlie njezinoj mlađoj sestri Loli (21) u gotovini kupio automobil, potrošivši, kako kaže, "jako puno novca".

​- Pitala sam ga može li mi za istu cijenu kupiti konja, i to je bio posljednji put da smo razgovarali, prije nekoliko tjedana. Ako vam to ne pokazuje da mi otac ni u čemu ne pomaže, ne znam što hoće - dodala je.

Sami je nedavno pratiteljima pokazala svoju novu, još neuređenu kuću uz ocean, što je i potaknulo raspravu o izvoru njezinih prihoda. Na optužbe je odgovorila bez ustručavanja.

Foto: Instagram

​- Tata mi nije kupio kuću na plaži. Ove sise jesu - rekla je, zgrabivši se za prsa.

Zato se pretplatite - dodala je.

Odnos između oca i kćeri već je godinama turbulentan. Kada je Sami 2022. godine, s osamnaest godina, otvorila profil na OnlyFansu, Charlie Sheen javno je izrazio svoje neodobravanje. Izjavio je kako ne podržava njezin potez i naglasio da se to "nije dogodilo pod njegovim krovom", s obzirom na to da je Sami tada živjela s majkom. Denise Richards, s druge strane, od početka je podržavala kćer, ističući njezino pravo na vlastite odluke.

Foto: Instagram

Zanimljivo, do studenog 2023. godine Charlie je navodno promijenio stav. Richards je otkrila da je postao susretljiviji prema kćerinoj karijeri nakon što je vidio njezin financijski uspjeh, uključujući kupnju novog Mercedesa i selidbu u vlastitu kuću. Unatoč tome, napetosti su se nastavile. U travnju 2025. Sami je izjavila da mjesecima nije razgovarala s ocem te da bi "radije radila doslovno bilo što drugo nego otišla s njim na ručak". Čak i nakon što je otkrila da je otac zbog nje odlučio postati trijezan, priznala je da mu je morala blokirati broj zbog "ludih stvari" koje joj je slao.

 *uz korištenje AI-ja
 
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