Kći Demi Moore: Nisam pričala s njom tri godine zbog Ashtona

Najstarija kći američke glumice Demi Moore (56), Rumer (31), otkrila je kako ona i njezine mlađe sestre Tallulah (25) i Scout (28) tri godine nisu razgovarale sa svojom mamom usred njezinog braka s glumcem Ashtonom Kutcherom (41), piše Metro.

Rumer je rekla kako se ponašala kao posrednik između svojih sestara i njihove mame. Naime, to se dogodilo u razdoblju kada su Demi i Ashton imali krizu u braku. Željeli su dobiti dijete, međutim, sve je završilo pobačajem, zbog čega su imali teško razdoblje. Demi se jako teško oporavila.

- Bila sam ljuta, pogotovo na Ashtona. Imala sam osjećaj da mi je uzeo nešto što je moje. Kad je naša mama željela još jedno dijete, a to se nije dogodilo, bila je fokusirana samo na tu činjenicu. Imala sam osjećaj da mi nismo dovoljne. Čak su mi i prijatelji govorili da su zabrinuti za moju mamu, neka joj pomognem. Tada sam shvatila da trebam popraviti naš odnos - rekla je Rumer.

- Tada sam odlučila. Prihvatit ću svoju mamu takva kakva je, jer u suprotnom ostatak obitelji neće pričati sa mnom - priznala je. Naime, i sama Demi je priznala kako je bila 'ovisna' o Ashtonu.

Demi i Ashton bili su u braku šest godina, a pažnju su privukli zbog 15 godina razlike između njih. Vjenčali su se pet godina nakon što je Demi prekinula s glumcem Bruceom Willisom (64).

Glumica je u svojim memoarima progovorila o vezi s Ashtonom.

- Više me puta u braku prevario, a svojim pritiskom dvaput me uvjerio da trebamo u seks uključiti treću osobu, zbog čega i danas žalim. Željela sam mu pokazati da mogu biti zabavna i cool, ali to je bila pogreška - otvorila se Demi. Međutim, glumca takve prozivke ne dotiču.

