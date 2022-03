Kći folkera slavi 18. rođendan, a on zgrožen njezinim objavama: 'To vrijeđa moju inteligenciju'

Đina Džinović kći je bosanskohercegovačkog pjevača narodne glazbe Harisa Džinovića (70) i dizajnerice Meline Džinović (40), poznatije kao Melina Harris.

Nedavno je napunila 18 godina, i to u društvu svog dečka nogometaša Andreja Đurića (18), koji igra na poziciji braniča za Crvenu zvezdu.

Poput većine vršnjaka, Đina je aktivna na TikToku i Instagramu, a prate je deseci tisuća mladih. Značajan dio svog života svakodnevno dijeli na Instagram storyjima i objavama na TikToku.

U jednoj od posljednjih objava na društvenoj platformi TikTok pratitelje je oduševila videom luksuzne obiteljske vile u Beogradu.

- Ma daj, pa ovo je veće od moje općine - glasio je jedan od komentara.

Obitelj Džinović je tek nedavno uselila u prostranu vilu, a tata Haris nije štedio na uređenju. Kako tvrdi Blic, Haris je uređenje vile platio otprilike dva milijuna eura.

Pratitelji su primijetili još jednu neobičnu stvar na 18-godišnjoj Đini. Jedna korisnica je komentirala kako su joj usne 'neprirodno lijepe'. Đina je samo kratko odgovorila kako nisu prave već su to fileri.

Mnogi su se osvrnuli i upitali što zapravo pjevač Haris misli o životnom stilu svoje kćeri.

- Ja ovo danas ništa ne priznajem. Ne bi njima pao TikTok na pamet da nemaju elementarnih stvari koje čine život. Trebali bi ustajati u pet sati ujutro i odraditi smjenu - rekao je u intervjuu za Blic.

Uz to je dodao kako mu 'ne pada na pamet da prati je li napućila usne ili izbacila stražnjicu da ju svi vide'.

Đinina majka Melina je Zagrepčanka, a svojedobno je otkrila kako joj u početku nije bilo niti malo drago što će joj djeca imati profile na društvenim mrežama, no morala je popustiti.

- To je svakodnevno moljakanje da im se to dopusti, pošto su oni jedini u društvu koji to nemaju, ali ja sam im rekla svoje obrazloženje. Pa ja nisam vidjela apsolutno nijednu sliku gdje netko uči ili je u biblioteci. Strašno – rekla je svojedobno.