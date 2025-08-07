Hulk Hogan preminuo je krajem srpnja, a pokopan u utorak. Na sprovodu na Floridi okupila se njegova obitelj i najbliži prijatelji, no njegova kći Brooke nije došla. Sada se oglasila na mrežama i objasnila zašto
Kći Hulka Hogana nije došla na njegov sprovod. Objasnila zašto
Brooke Oleksy (37), kći preminulog Hulka Hogana, oglasila se oko razloga zašto nije došla na sprovod svoga oca. Hogan je preminuo od srčanog zastoja u svom domu na Floridi 24. srpnja u 72. godini. Posljednji ispraćaj bio je u utorak, a tamo su se pojavili njegov sin Nick, bivša supruga Linda Hogan te supruga Sky Daily. No, kći Brooke nije došla. U objavi na društvenim mrežama objasnila je kako je njen otac 'mrzio sprovode'.
- On nije htio sprovod. I iako znam da ljudi žaluju na mnoge načine i cijenim sve što se organiziralo kako bi mu se odala počast, kao njegova kći, odlučila sam odati mu počast na najbolji i najiskreniji način koji sam znala... Privatno, onako kako sam se osjećala najbliže njemu. Jedino što je nedostajalo danas je on u stolcu dok gleda u valove i zalazak sunca - napisala je Brooke.
Dodala je kako su mu odali počast 'na najjednostavniji način' te je opisala kako je odvela svoju djecu na plažu, da su se kupali u istom moru koje je i on toliko volio.
- Molly je bila oduševljena. Mislim da će ona biti 'mala riba', kako si ti mene zvao. Volimo te i odali smo počast stvarima koje su te činile jedinstvenim. Svako zrno pijeska i svaki val podsjetio me na tebe i približio nas tebi. Molimo se da si u miru i da znaš koliko te puno volimo - napisala je Brooke.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+