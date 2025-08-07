Obavijesti

Show

Komentari 0
PREMINUO U 72. GODINI

Kći Hulka Hogana nije došla na njegov sprovod. Objasnila zašto

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
Kći Hulka Hogana nije došla na njegov sprovod. Objasnila zašto
5
Foto: PHIL McCARTEN/REUTERS

Hulk Hogan preminuo je krajem srpnja, a pokopan u utorak. Na sprovodu na Floridi okupila se njegova obitelj i najbliži prijatelji, no njegova kći Brooke nije došla. Sada se oglasila na mrežama i objasnila zašto

Brooke Oleksy (37), kći preminulog Hulka Hogana, oglasila se oko razloga zašto nije došla na sprovod svoga oca. Hogan je preminuo od srčanog zastoja u svom domu na Floridi 24. srpnja u 72. godini. Posljednji ispraćaj bio je u utorak, a tamo su se pojavili njegov sin Nick, bivša supruga Linda Hogan te supruga Sky Daily. No, kći Brooke nije došla. U objavi na društvenim mrežama objasnila je kako je njen otac 'mrzio sprovode'. 

Family and Friends Gather to Honor Hulk Hogan at his Funeral
Foto: Octavio Jones

- On nije htio sprovod. I iako znam da ljudi žaluju na mnoge načine i cijenim sve što se organiziralo kako bi mu se odala počast, kao njegova kći, odlučila sam odati mu počast na najbolji i najiskreniji način koji sam znala... Privatno, onako kako sam se osjećala najbliže njemu. Jedino što je nedostajalo danas je on u stolcu dok gleda u valove i zalazak sunca - napisala je Brooke. 

Nashville: Dodjela CMT glazbenih nagrada
Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION

Dodala je kako su mu odali počast 'na najjednostavniji način' te je opisala kako je odvela svoju djecu na plažu, da su se kupali u istom moru koje je i on toliko volio. 

- Molly je bila oduševljena. Mislim da će ona biti 'mala riba', kako si ti mene zvao. Volimo te i odali smo počast stvarima koje su te činile jedinstvenim. Svako zrno pijeska i svaki val podsjetio me na tebe i približio nas tebi. Molimo se da si u miru i da znaš koliko te puno volimo - napisala je Brooke.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bez pupka, imaju šest prstiju, a guze im 'krive' zidove: Najveće Photoshop greške Kardashiana
PEGLAJU DOK IDE...

Bez pupka, imaju šest prstiju, a guze im 'krive' zidove: Najveće Photoshop greške Kardashiana

Njihova potraga za savršenstvom često završi viralnim gafovima, a fanovi i javnost ne propuštaju priliku da ih prozovu na svakom propustu. Ovako izgledaju najveće Photoshop greške slavne obitelji Kardashian...
FOTO Bivša Kraljica Hrvatske Antea Kodžoman se udaje! Evo kako se mijenjala kroz godine
SLAVI NA MORU

FOTO Bivša Kraljica Hrvatske Antea Kodžoman se udaje! Evo kako se mijenjala kroz godine

Antea Kodžoman se udaje! Na društvenim mrežama osvanule su fotografije nje i njezinih prijateljica s djevojačke zabave. Svojeg budućeg muža drži podalje od javnosti...
FOTO Jao, Georgina! Obukla je kratku minicu pa otkrila previše
NIJE SVATKO ODUŠEVLJEN OVIME

FOTO Jao, Georgina! Obukla je kratku minicu pa otkrila previše

Georgina Rodriguez, partnerica Cristiana Ronalda, pozirala je u kratkoj crnoj minici kraj bazena i izazvala lavinu komentara na Instagramu. I dok je neki hvale, drugi su nazvali takav outfit 'neukusnim'. 'Sigurno se Ronaldu to ne sviđa', pišu neki...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025