Kći Kate Moss s 23 godine ostvaruje milijunsku dobit

Lila Moss, kći slavne manekenke Kate Moss, ima samo 23 godine, a već je vrlo uspješna u modelingu. Iako je mnogi znaju samo kao 'kćer Kate Moss', Lila je posljednjih godina izgradila vlastito ime.

Foto: Instagram

Godine 2021. osnovala je tvrtku Grace Grove, nazvanu po ulici u Londonu u kojoj je njezina obitelj nekad živjela. Prema dostupnim podacima, tvrtka je u tri godine ostvarila dobit veću od 1,1 milijun eura, dok ukupna vrijednost imovine iznosi oko 1,5 milijuna eura.

Iako je visoka 168 centimetara, što nije tipična visina za manekenke, radila je za velike modne kuće. Surađivala je s brendovima Miu Miu, Pepe Jeans i Marc Jacobs Beauty, a pojavila se i na Victoria’s Secret modnoj reviji.

Foto: Instagram

U intervjuu za Vogue govorila je o svojoj majci i počecima karijere.

- Ne znam je li moja mama očekivala da ću se baviti modelingom. Ona me uvijek podržavala, ali me nije gurala u to - rekla je Lila.

Otkrila je i da joj Kate Moss nije davala konkretne savjete za hod po pisti.

- Rekla mi je: ‘Samo to osjeti. Ja ne znam što radim, ja to jednostavno radim’ - ispričala je.

Lila je priznala i da je jako sramežljiva, baš poput majke.

Foto: Instagram

- Uvijek sam bila vrlo sramežljiva, čak i danas - rekla je u intervjuu.

Kate Moss je s druge strane istaknula da kćer nije odgajala u glamuru.

- Učila sam je da bude pristojna i normalna - rekla je Kate te dodala da je Lila danas zrelija i fokusiranija nego što je ona bila u njenim godinama.