Kći Mije Begović natjecala se i u 'Survivoru', a 2022. izgubila je oca: 'Opet ćemo biti zajedno...'

Maja Lena Lopatny (32) s partnerom Karlom Šeparovićem čeka prvo dijete, javlja Gloria. Par je dugo godina zajedno, a o Karlu se malo toga zna. Na drugu stranu, Maja je od malih nogu izložena svjetlima reflektora.

Slavni roditelji

Majini roditelji bili su u braku šest godina, od 1990. do 1996. Ona im je bila jedino dijete. S ocem je živjela dok je išla u srednju školu.

- Naravno da se ne može poreći utjecaj medijske okoline na moje odrastanje. Iz takve okoline se nose brojna iskustva koja, ako ih ne promišljamo mogu dovesti do prilično iskrivljene slike što je stvarnost, a što je fikcija i projekcija...Sjećanja iz djetinjstva su topla, vedra i bezbrižna te naravno ima i tužnih trenutaka koje kako kroz život postajemo iskusniji i mudriji počinjemo vidjeti kao značajne prekretnice - objasnila je svojedobno za Story.hr

Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Smrt oca ju je pogodila

Ipak, ljubav prema roditeljima nikada nije skrivala, a u svibnju 2022. godine pogodila ju je smrt oca. I tada je Karlo bio uz nju, a oca se često zna prisjetiti na društvenim mrežama.

- Ne postoje te riječi za nas. Nijedna nije dostatna da opiše našu ljubav i odnos... Samo sada znam da svaki moj udah nije isti bez njega, da srce više ne kuca jednako...Jedino što znam je da su takve ljubavi pokretač života i da ne poznaju svjetove. Kako je on meni jednom napisao za moj rođendan: tvoj tati je uvijek uz tebe, da te gleda i čuva zauvijek. I znate svaki put kad pogledam u nebo to osjećam i znam da me čuva, a to je moja najveća snaga za nastaviti dalje na ovom svijetu. Neopisivo fališ najdraži. Volim te bezgranično i znam da ti to znaš... tvoja Majči. I kako si mi obećao jednoga dana ćemo opet biti zajedno i nastaviti gdje smo stali - napisala je jednom prilikom.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Sudjelovanje u 'Survivoru'

Maja Lena 2012. godine sudjelovala je u reality showu 'Survivor' koji se te godine snimao na Kostariki. To je bila inačica u kojoj su sudjelovala poznata lica s naše scene, a među njima su bili i Neven Ciganović, Ava Karabatić, Martina Vrbos...

Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell

Nakon završetka fakulteta, bacila se u voditeljske vode, a nakon toga se okrenula turizmu i povukla iz javnosti.