Kći Miroslava Škore pojavljuje se u spotu tatine nove pjesme

Miroslav Škoro predstavio je novu pjesmu 'Laži, Mare', a u spotu se u glavnoj ulozi pojavljuje njegova kći Ivana Emily. Riječ je o obiteljskom projektu u kojem je sudjelovao i njegov sin Matija, a pjesma je posvećena Škorinoj majci i baki. Inače, pjesma je prepjev makedonske narodne pjesme 'Laži, laži, Vere', a glazbenik kaže kako mu se upravo ta pjesma svidjela već na prvo slušanje te joj je odlučio dati osobnu notu i posvetiti je ženama koje su obilježile njegov život.

- Moja pokojna majka Nediljka Škoro, rođena Gabelica, iz Podbablja Gornjeg u Imotskoj krajini, često je znala uzdahnuti: 'E, majko moja, pokojna Mare…'. Bio sam mlad i nisam razumio zašto joj svaki puta zasuze zelene oči - napisao je glazbenik u objavi na Instagramu.

Škoro je objasnio kako je tek godinama poslije shvatio dubinu majčine tuge. Naime, njegova baka Mara Gabelica preminula je 1943. godine tijekom poroda te je iza sebe ostavila supruga Marka i tri kćeri, a upravo su uspomene na baku, koje je slušao kroz majčine priče, postale inspiracija za ovu pjesmu.

- Danas, u svojim šezdesetima, razumijem svoju Nediljku jer i sam znam ponekad uzdahnuti: 'E, majko moja, pokojna Nede…' i eto, tim uzdasima u čast prepjevao sam ovaj makedonski glazbeni dragulj - poručio je Miroslav Škoro.

Glazbenik posebno ističe koliko mu je drago da su u ovome projektu sudjelovala i njegova djeca, sin Matija i kći Ivana E