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OBITELJSKI PROJEKT

Kći Miroslava Škore pojavljuje se u spotu tatine nove pjesme

Piše Maša Mai Čigir,
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Kći Miroslava Škore pojavljuje se u spotu tatine nove pjesme
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Frankfurt: Miroslav Škoro nastupio pred 13.000 Hrvata | Foto: Igor Soban/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
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U spotu za novu pjesmu Miroslava Škore pojavljuje se njegova kći koju javnost ima rijetko priliku vidjeti

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Miroslav Škoro predstavio je novu pjesmu 'Laži, Mare', a u spotu se u glavnoj ulozi pojavljuje njegova kći Ivana Emily. Riječ je o obiteljskom projektu u kojem je sudjelovao i njegov sin Matija, a pjesma je posvećena Škorinoj majci i baki. Inače, pjesma je prepjev makedonske narodne pjesme 'Laži, laži, Vere', a glazbenik kaže kako mu se upravo ta pjesma svidjela već na prvo slušanje te joj je odlučio dati osobnu notu i posvetiti je ženama koje su obilježile njegov život.

- Moja pokojna majka Nediljka Škoro, rođena Gabelica, iz Podbablja Gornjeg u Imotskoj krajini, često je znala uzdahnuti: 'E, majko moja, pokojna Mare…'. Bio sam mlad i nisam razumio zašto joj svaki puta zasuze zelene oči - napisao je glazbenik u objavi na Instagramu.

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Škoro je objasnio kako je tek godinama poslije shvatio dubinu majčine tuge. Naime, njegova baka Mara Gabelica preminula je 1943. godine tijekom poroda te je iza sebe ostavila supruga Marka i tri kćeri, a upravo su uspomene na baku, koje je slušao kroz majčine priče, postale inspiracija za ovu pjesmu.

- Danas, u svojim šezdesetima, razumijem svoju Nediljku jer i sam znam ponekad uzdahnuti: 'E, majko moja, pokojna Nede…' i eto, tim uzdasima u čast prepjevao sam ovaj makedonski glazbeni dragulj - poručio je Miroslav Škoro. 

Glazbenik posebno ističe koliko mu je drago da su u ovome projektu sudjelovala i njegova djeca, sin Matija i kći Ivana E

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