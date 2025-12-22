Škoro je emotivnim koncertom proslavio 40 godina karijere

Publika je moj jedini sponzor i ovo što smo mi večeras zajedno napravili ne može napraviti nitko drugi, istaknuo je glazbenik ispraćen ovacijama publike. Miroslav Škoro proslavio je sinoć 40 godina uspješne karijere koncertom u mjesecima unaprijed rasprodanoj Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu.

A to je tek bio prvi od tri u nizu rasprodanih koncerata. Njegova je publika puna tri sata uživala u emotivnom glazbenom spektaklu koji je i samog glazbenika ganuo do suza. Koncert je započeo pjesmom 'Pola života', dok su se u pozadini, na velikom ekranu, kronološki izmjenjivale glazbenikove privatne fotografije s obitelji i prijateljima od njegovih početaka.

Foto: Jurica CvitaniÄ/Premier Media Group



Glazbeni jubilej donio je retrospektivu njegovih hitova koji su obilježili generacije. "Kuća na kraju sela", "Garavušo garava", "Milo moje", "Ne vjeruje srce pameti" i "Sude mi", "Svetinja", "Moja Juliška" samo su neke od pjesama koje je publika pjevala u glas sa svojim idolom od prve do posljednje minute.

Kako bi njegovi vjerni obožavatelji zauvijek upamtili tu glazbenu noć, Škoro je svakog iznenadio poklonom – svojim CD-om koji ih je čekao u poklon-vrećicama na sjedalima, kao božićni dar. U njima su se prigodno našle i rođendanske kapice koje su svi stavili na glave tijekom koncerta kako bi s glazbenikom na poseban način proslavili ovaj veliki jubilej.

- Moj jedini sponzor je moja publika. Kod mene nema natpisa powered by. Sve što sam postigao, postigao sam zahvaljujući njima i iskreno im hvala na tome. Ja nemam dražih gostiju od vas - poručio je emotivni Miroslav istaknuvši kako u svojim glazbenim počecima nije ni sanjao da će danas stajati pred tolikom publikom i slaviti čak četiri desetljeća karijere.

Foto: Jurica CvitaniÄ/Premier Media Group

Unatoč dvoranama i arenama koje je punio kao iz šale, Lisinski će zauvijek ostati jedna od njegovih najdražih prostora za nastupe, upravo zbog posebne intime koju pruža.

- Moja kantautorska priča je hermetična, a ja sam kao takav uspio postati masovnoga dometa i napisati pjesme koje vole i ljudi koji inače nisu skloni ovom glazbenom izričaju. S druge strane, živimo u prostoru koji nema puno koncertnih prostora ovakvog tipa pa se ovaj posao uglavnom odvija u sportskim dvoranama, gdje se prijepodne igra mali nogomet, a poslijepodne održavaju koncerti. Tu sam se ja uspio ušuljati i osobno najviše volim raditi upravo u ovakvim prostorima, iako mi nije problem doći ni na trg, u šator ili na privatnu zabavu. No, tamo moraš zabavljati sve koji su došli. Ovo je publika koja je kupila kartu i zbog toga je izuzetno cijenim i volim. Ovoj publici dugujem i pjesme koje inače ne izvodim. Sada ispada da mrvicu kukam, ali naravno da bih kao kantautor više volio imati mogućnost funkcionirati isključivo na ovaj način. S pozornice točno vidim tko je došao jer je morao, a tko je došao s voljom i pripremljen. Žao mi je što ne mogu češće i više raditi ovakve koncerte, jer to mi je najdraže, iako ne tvrdim da sam u tome najbolji - poručio je Škoro.

- Bog me stvorio takvim da se vrlo brzo snađem. Imao sam sreću nastupati po svijetu u velikim koncertnim dvoranama i to je velik izazov. Nažalost, nismo bili u mogućnosti uzeti ovakav prostor na mjesec dana i sve uvježbati onako kako bih ja to volio i kako bi moglo biti. Nitko od nas nema taj luksuz da se može ostaviti svih drugih poslova i koncentrirati se samo na jedan, dva ili tri koncerta godišnje. Kad sve zbrojim i oduzmem, mislim da ovo što smo mi napravili ne može napraviti nitko drugi na širem području; i to ne samo bivše države - zaključio je.

Foto: Jurica CvitaniÄ/Premier Media Group

Unatoč blagdanima, za glazbenika nema previše odmora. Dan nakon Božića, 26. prosinca, dok se grad još uvijek ljuljuška u blagdanskom ritmu, splitskom Pjacom zaorit će njegov prepoznatljiv glas, a 28. prosinca isti će zatresti i zadarski Arsenal. Na samu Novu godinu Škoro će, nakon punih 20 godina, zapjevati u rodnom gradu – Osijeku s početkom u 23 sata.