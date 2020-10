Kći vampirice bavi se modom i živi u Londonu: Jako smo slične

Nisam stroga kao majka jer sam previše emotivna prema Pauli i tu je kraj mojoj strogoći, rekla je vampirica Olja u 'Večeri za 5 na selu'. Njena kći studira u Londonu, a na Instagramu je prati više od 25.000 ljudi

<p>Splitska vampirica <strong>Olja Einfalt </strong>u srijedu ugostila je kandidate showa 'Večera za 5 na selu' u svom domu. Osim što je pripremala hranu uz pomoć batlera Kikija i imala vlastiti performans, u razgovoru je spomenula i kćer <strong>Paulu Mihovilović</strong>. </p><p>Paula živi u Londonu i tamo studira modni dizajn. Olja je ponosno rekla kako je Paula stipendistica Alexandera McQueena. </p><p>- Jako sam ponosna na nju. Vrlo je kreativna i maštovita. Prije svega je jako marljiva - rekla je Olja. </p><p>Kaže kako s Paulom ima prijateljski odnos.</p><p>- Nisam stroga kao majka jer sam previše emotivna prema Pauli i tu je kraj mojoj strogoći - kaže vampirica. Nahvalila ju je kako je uvijek bila poslušna i u svakom trenutku se mogla osloniti na nju.</p><p>- S Paulom sam stvarno kao prijateljica. Vrlo smo slične. Temperament nam je sličan, iako Paula ima i dosta od oca - ispričala je Olja. </p><p>Olja je ponosna što je naučila Paulu da uvijek bude iskrena prema njoj. Nikad nije sumnjala u nju da laže. </p><p>- Kad joj je bilo najteže ona je uvijek dolazila k meni i govorila o svim svojim problemima, svidjelo se to meni ili ne. Imam neizmjerno povjerenje u nju. Vidim da nema strah nego da me gleda kao majku i prijateljicu. Jako smo povezane - kaže Olja. </p><p>Zavirili smo u Instagram profil Oljine kćeri Paule. Mlada umjetnica ima više od 25.000 pratitelja i izgledom vrlo sliči majci. Vampirica ne skriva koliko je sretna zbog uspjeha kćeri pa joj redovito komentira fotografije na društvenim mrežama.</p><p>Paula, poput Olje, ima osebujan stil, a svojedobno je ispričala kako joj se ljubav prema modi počela stvarati još od malena. </p><p>- Svojom modom volim provocirati ljude i zbog toga mi je drago što sam iz Hrvatske. Razumijem to što svatko ima svoje poglede na modu i svoj modni stil, ali ne volim kada se na drugačije gleda kao na nešto čudno i ružno. Volim pokazati ljudima da se ne trebaju bojati biti drugačiji - rekla je prije tri godine Paula za <a href="https://dalmatinskiportal.hr/hedonistika/instagram-zvijezde-paula-mihovilovic--volim-krscansku-estetiku-pa-cesto-nosim-krunice-i-krizeve--a-dozivjela-sam-svakakva-dobacivanja-na-ulici/25201" target="_blank">Dalmatinski portal</a>. </p><p>Tuđa mišljenja je ne zanimaju. </p><p>- U maloj okolini kao što je Hrvatska ponekad osjetim da se ljudi okreću za mnom, ponekad me nazivaju pogrdnim nazivima zbog ljubičaste kose. Mene ne smetaju više takva dobacivanja, ali znam da bi drugima bila neugodna i da se boje biti svoji - govori Paula, koja često nosi krunice i križeve. </p>