Kći Vitomire Lončar o dijagnozi: 'Sve emocije sam prošla, od oduševljenja, sreće do jada...'

Kći hrvatske glumice Vitomira Lončar (63), Buga Marija Šimić(28), početkom godine je otkrila da joj je dijagnosticiran ADHD. Sada je u razgovoru za InMagazin ispričala da joj je poremećaj hiperaktivnosti zapravo donio olakšanje.

- To mi je bilo logično objašnjenje i odahnula sam. U tom trenutku možeš objasniti cijeli svoj život. Trebalo mi je nekoliko mjeseci da procesuiram, da prihvatim da je to to i da ne budem žrtva te situacije. Sve emocije sam prošla, od oduševljenja, sreće, olakšanja, razočaranja i jada, ali evo, sada je svakim danom sve bolje - ispričala je Buga.

Kaže kako su njezini roditelji bili iznenađeni njenom dijagnozom.

- Roditelji su bili jako iznenađeni, pogotovo mama, jer ta generacija još uvijek zna da je ADHD ono kad se djeca penju po drveću jer su hiperaktivna i ne mogu sjediti na mjestu. I onda je kao 'pa kako ti imaš ADHD'. Poslala sam joj neke materijale, nakon dva dana je rekla da joj je sve jasno. Roditelji su mi velika podrška u svemu - rekla je.

Rekla je ona i da ADHD ima prednost.

- ADHD ima puno prednosti. Naravno, otežava, nećemo reći da je divan, on je i dalje dijagnoza, ali s druge strane ljudi s ADHD-om su i dalje poduzetni. Za mene je on donio zaista puno dobroga i tu moju maštu i moje djetinje u meni koje mislim da jako pomaže u radu kojeg obavljam, tako da definitivno mi je donio i puno toga dobrog - rekla je za kraj Buga.

