Ke Huy Quan iz 'Indiane Jones' i 'Gooniesa' 30 godina nije glumio pa dobio Zlatni globus

Ke Huy Quan (51) je osvojio Zlatni globus za najboljeg sporednog glumca za ulogu u filmu 'Everything Everywhere All Once'.

Quanov govor bio je jednako dirljiv kao i sama dodjela. Zahvalio se filmskom redatelju, Stevenu Spielbergu (76) na tome što mu je dao priliku i supruzi na podršci.

- Tako sam sretan što večeras ovdje vidim Stevena Spielberga - Stevene, hvala ti! - rekao je Quan, a Spielberg mu je poslao poljubac dok je sjedio u publici.

Quan je tijekom govora postajao emotivniji prisjećajući se vremena kada je mislio da više nikada neće glumiti.

- Počeo sam se pitati je li to to. Toliko sam se godina bojao da više nemam što ponuditi, da što god radim neću nadmašiti ono što sam postigao kao dijete. Srećom, više od 30 godina kasnije, dvoje ljudi me se sjetilo. Sjetili su se tog klinca. I dali su mi priliku da pokušam ponovno - rekao je glumac.

Ke Huy Quan je sada postigao najslavniji dio svoje karijere. Njegova zvjezdana izvedba u filmu 'Everything Everywhere all at Once' ponovno mu je otvorila vrata.



Njegovo pojavljivanje u 'Indiana Jones and the Temple of Doom' i 'The Goonies' zasjenio je drugim poglavljem svoje karijere. Quana ćemo sljedeći put vidjeti u drugoj sezoni Marvelove serije Loki, u kojoj glumi uz Toma Hiddlestona i Owena Wilsona.

