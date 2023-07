Keanu Reeves se vratio svojoj rock grupi iz 90-ih: Napustio ju je kako bi se posvetio glumi

Omiljeni glumac Keanu Reeves (58) vratio se rock karijeri. Glumac se ponovno pridružio grupi Dogstar, koju je osnovao još 1991. kao basist.

Prije više od trideset godina Keanu je s Robertom Mailhouseom, kojeg je upoznao u trgovini i zbližio se s njim zbog hokeja, osnovao rock skupinu. Kasnije su se pridružili Bret Domrose i Gregg Miller, a grupa je do 2002. bila vrlo aktivna. Osim brojnih nastupa uživo, imali su i dva albuma. Prvi album, 'Our Little Visionary' izašao je 1996., a 2000. su objavili 'Happy Ending'.

Foto: BING GUAN/REUTERS

90-ih se Keanu, basist i prateći vokal, krenuo probijati u Hollywoodu, a kako bi nastavio sa svojom glumačkom karijerom, grupa se razišla.

Dogstar se nakon pauze ponovno okupio za nastup na glazbenom festivalu BottleRock Napa Valley u svibnju ove godine, a u utorak su odsvirali svoj prvi samostalni koncert u više od 20 godina u The Roxyju u Los Angelesu. Na koncertu su predstavili novi singl 'Everything Turns Around' i najavili album 'Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees'.

Dogstar također planira turneju od 25 nastupa u Sjevernoj Americi i Japanu. Keanu je jednom prilikom progovorio o napuštanju benda. Rekao je da se osjeća loše zbog drugih glazbenika, za koje smatra da su osuđivani zbog uključenosti u njegov sporedni projekt