Priča Kate Beckinsale iz 1993. je dokaz zašto svi vole Keanua...

Holivudska glumica Kate Beckinsale (49) prisjetila se situacije s glumcem Keanu Reevesom (58) za kojeg mnogi smatraju da je 'najveća dobrica na sceni'. Naime, spomenuti duo je 1993. zajedno radio na filmu 'Much a do about nothing' i to zajedno s Emmom Thompson (64) i Denzelon Washingtonom (68), a na premijeri filma u Cannesu se Kate dogodila jedna prilično nezgodna situacija.

Otkrila je da je nosila kombinezon koji je kupila u butiku u zračnoj luci, ali šav na međunožju joj se počeo pucati dok se vozila prema ekskluzivnom filmskom festivalu.

- Materijal na međunožju je pukao i vidjelo se sve. Nije se činilo prikladnim da to pred svima kopam i popravljam u stražnjem dijelu automobila, pa sam tiho paničarila. Izašla sam na najveći crveni tepih u svom životu i objasnila Keanuu i Robertu Seanu Leonardu što se dogodilo - objasnila je Kate na Instagramu uz fotografiju s događaja.

Na 30 godina staroj fotografij zajedno poziraju Robert, Kate, Keanu i Denzel, a glumica nastavlja s pričom i objašnjava da su joj Robert i Keanu držali stražnji dio kombinezona, a ona prednji.

- Apsolutne legende koje možda čak nisu u potpunosti razumjele što se događalo ni što znači šav, ali obojica su bez ikakvih pitanja priskočili da me spase - napisala je glumica.