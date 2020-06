Kedžin tim: 'Istina je, s HRT-a su nas zvali na žurni sastanak, ali samo da nam priopće odluku...'

Hrvatska radiotelevizija navela je kako je mnogo uložila u promociju Damira Kedže i njegove pjesme nakon pobjede na Dori u veljači, na čemu joj se njegov tim od srca zahvalio

<p>Nakon što je jučer stigla vijest kako <strong>Damir Kedžo</strong> (33) ne ide na Eurosong već će se na Dori 2021. birati novi predstavnik Hrvatske, HRT je izvijestio kako to ne znači da su mu dali 'crveni karton'. Drugim riječima, htjeli su reći da on može sljedeće godine ponovno prijaviti pjesmu i nastupiti na Dori 2021., i ako ponovno pobijedi, onda predstavlja Hrvatsku na Eurosongu 2021.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Damir nakon pobjede na Dori 2020. </strong></p><p>- Eurovizija je prvenstveno natjecanje pjesama, a ne izvođača, te je EBU-ov eurovizijski tim odlučio da se dogodine na Eurosong šalju nove pjesme. Većina zemalja koja ima festivale slične Dori odlučila je, poput HRT-a, nastaviti svoju tradiciju (Švedska, Norveška, Finska, Danska, Litva, Portugal, Estonija). Francuska je ovogodišnjeg predstavnika izabrala interno, ali će sljedeće godine raditi izbor pjesme, a i Cipar će novog predstavnika izabrati interno - pojašnjava urednica Dore 2021. i šefica eurovizijske delegacije <strong>Uršula Tolj</strong>.</p><p>S HRT-a su potvrdili da su Damira Kedžu o odluci obavijestili e-mailom jer su tako htjeli on i njegov tim. Sa spomenute televizije kažu i da su ga zvali na sastanak, na koji se on i tim nisu odazvali, iz Kedžina tima tvrde da su tada bili izvan Zagreba. Na tom se sastanku HRT želio zahvaliti Damiru Kedži na dosadašnjoj suradnji te s njim i njegovim timom razmotriti vidove suradnje u sljedećem razdoblju. Cijelu situaciju Kedžin tim nije baš vidio na taj način. </p><p>- Žao nam je što je Damirov jučerašnji intervju kod nadležnih na HRT izazvao ovakvu reakciju. Nije nam namjera prozivati bilo koga, a još manje optuživati. Slijedom današnjeg priopćenja HRT-a, a zbog jasnog i istinitog informiranja javnosti, koja je Damira i pjesmu 'Divlji vjetre' izabrala, prokomentirat ćemo priopćenje HRT-a. Razinu komunikacije zadržali bismo na činjenicama, a one su: HRT je donio odluku da Damir neće predstavljati Hrvatsku na Euroviziji u Roterdamu 2021. - poručili su iz Kedžina tima za 24sata i nastavili: </p><p>- Tu odluku su, legitimno, donijeli samostalno, ali mišljenja smo da bi bilo lijepo prema Damiru da smo prije konačne odluke porazgovarali o svim razlozima za i protiv iste. Činjenica je da su nas zvali na žurni sastanak u vrijeme dok smo snimali spot izvan Zagreba, a da prethodna tri mjeseca nismo imali niti jedan sastanak ni razgovor na ovu temu. Činjenica je da su nas na sastanak zvali da nam priopće svoju već donesenu odluku, na čiji ishod ne možemo utjecati.</p><p>HRT je naveo i kako je mnogo uložio u Damirovu promociju nakon pobjede na Dori, na čemu mu je njegov tim zahvalio.</p><p>- Što se uloga u promociji Damira Kedže tiče, a navodi se u priopćenju, zahvalni smo što je nastup u koji smo uložili sve svoje znanje, kreativu i resurse, HRT prenio do gledatelja u Hrvatskoj i diljem svijeta i time pokazao sav talent, karizmu i vokalne sposobnosti Damira Kedže - poručili su za kraj. </p>