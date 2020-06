Kedžo: 'Hvala za svu podršku, presretan sam što vas imam...'

Nema riječi kojima mogu opisati koliko sam zahvalan za svu podršku, svaku poruku i poziv koji sam dobio. Podržavali ste me od 'Story Supernova' natjecanja do pobjede na Dori 2020., kaže pjevač

<p>HRT je početkom tjedna objavio kako <strong>Damir Kedžo</strong> (33) s pjesmom 'Divlji vjetre' neće predstavljati Hrvatsku iduće godine u Rotterdamu na Euroviziji. Zatim su zvali Kedžu i njegov tim na sastanak na koji se, kako kažu s HRT-a, pjevač nije odazvao, što nam je i potvrdio njegov tim. Jer zašto i bi, kad prije donošenja konačne odluke nisu ni sjeli svi zajedno i porazgovarali o razlozima za i protiv iste.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Damir nakon pobjede na Dori 2020. </strong></p><p>Na tom sastanku nisu mogli ništa učiniti, samo saslušati HRT-ovu odluku i zahvalu Damiru Kedži na dosadašnjoj suradnji. Stoga su odluku zatražili e-mailom. I baš kad su svi počeli govoriti o tome kolika je to nepravda, kao pravi kolega uskočio je tenor <strong>Max Hozić</strong> (41).</p><p>Pokrenuo je svojevrsni bojkot Dore 2021. i poručio svim glazbenicima da se dogodine ne prijave na izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije kako bi otišao Kedžo, koji bi se jedini trebao prijaviti i samim time biti naš predstavnik na tom glazbenom spektaklu.<br/> - Pozivam sve pjevače da se ne prijave na Doru. Neka se samo Kedžo prijavi. Fer je fer - napisao je Max, a njegovu objavu podijelile su i drugi glazbenici. Pop pjevačica <strong>Alex Ognjena</strong> (36) istog je mišljenja kao i Max.</p><p>- Max Hozić započeo je inicijativu podrške Damiru Kedži kojoj se pridružujem. Pozivam kolege da postupe jednako - napisala je Alex. Upitali smo Damira, koji ni u snu nije očekivao da će mu kolege na ovaj način čuvati leđa, koliko mu znači njihova podrška.</p><p>- Ljudi moji, koliko sam ja sretan što vas imam. Hvala kolegi Hoziću, podrška dragih kolega koju sam dobio i podrška ljudi i publike koju dobivam svakodnevno je neprocjenjiva. Nema riječi kojima mogu opisati koliko sam zahvalan za svu podršku, svaku poruku i poziv koji sam dobio. Podržavali ste me od 'Story Supernova' natjecanja do pobjede na Dori 2020. Puno je toga lijepoga što nas čeka u budućnosti. Već u ponedjeljak vam donosim 'Nedodirljivu', novu pjesmu i spot, a za desetak dana i novi album. Volim vas ljudi i hvala svima od srca - rekao je pjevač za 24sata. </p>