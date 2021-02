Novi video Damira Kedže za pjesmu 'Hram' neodoljivo podsjeća na spot za pjesmu 'A Good Actor', Ivanke Mazurkijević i Damira Martinovića Mrleta, smatraju iz agencije Wedding2book, koja je optužila ljude iz riječkog studija Gržinić Creative Visuals i Filipa Gržinića, redatelja Kedžina spota, da su kopirali njihovu ideju, piše Jutarnji list.

- Riječki redatelj inspiraciju za videospot pronašao je u već objavljenom intervju Damira Martinovića i Ivanke Mazurkijević, koji je snimio slovenski art direktor Saša Hess - tvrdi Andrea Matić iz spomenute agencije.

Oba video uratka snimljena su na Krku, a sporna je, čini se, ponajviše scena jahanja. S obzirom na to da je spot Ivanke i Mrleta objavljen dva mjeseca ranije, smatraju da su prikazani kadrovi Kedžinom timu poslužili kao inspiracija.

- Svi smo dio neke riječke priče i umjesto da kao iskreni susjedi pokušamo naučiti o stvaralaštvu i potencijalno kreiramo novu kulturnu scenu, mi potičemo zajedljivu scenu lakog lopovluka, daleko od iskonske umjetnosti i izričaja - požalila se Matić.

Na svom rodnom Krku Kedžo je snimio duet sa srpskom eurovizijskom predstavnicom Tijanom Bogićević, a pjesma je posljednjih dana jedna od najpopularnijih na YouTubeu.

- Šteta je da se takva stvar dogodila. Ivanka i ja volimo Kedžu, i žao nam je što nije imao prilike ići na Eurosong. Iskreno nam je drag, i zaista smatramo da on osobno nema veze s ovim, niti da je on predložio da se kopira naš projekt. No, činjenica je da se šteta napravila - zaključio je Mrle.

Kedžin tim kategorički je odbio bilo kakvu pomisao da su spot plagirali.

- Damir Kedžo rođen je na Krku i odrastao je nedaleko od mjesta snimanja, i to nije prvi naš projekt koji smo snimili na tim lokacijama. Konkretno, spot za pjesmu "Tebi sve sam oprostio" na tom mjestu snimili smo u ljeto 2015., a fotografije za album "Poljubi me sad", kao i press fotografije za Eurosong, tu smo snimali u ožujku 2020. - kazala je Snježana Jerković Radočaj u ime Kedžina tima.

