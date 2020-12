Mrle i Ivanka odlučili nakon 10 godina veze: 'Vjenčat ćemo se'

S obzirom na to da Mrle i Ivanka nisu tradicionalni par, zastarjele forme svadbe za njih ne važe i u startu otpada ideja da imaju vjenčanje na koje je većina navikla. Zato oni rade feštu

<p>Dobar dan, zovemo iz agencije za vjenčanja i htjeli bismo da nam napravite pjesmu za naš reklamni spot. Tako je otprilike tekao prvi razgovor agencije i basista grupe Let 3, <strong>Damira Martinovića Mrle </strong>(59).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mrle vježbao u koroni </strong></p><p>Iako je glazbenicima cijela ova godina bila poprilično teška zbog pandemije korona virusa, glavni akter ove priče, Mrle, i njegova partnerica<strong> Ivanka Mazurkijević </strong>(48) gotovo da i nisu imali slobodnog vremena s obzirom na posao i tempo koji su si zadali.</p><p>Osim pjesama i albuma za djecu “Kišni razdraganci”, Mrle je u koroni na YouTubeu čitao priče djeci, vježbao sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, nasmijavao ih raznim zanimljivim isječcima, imao online svirke, a onda je uslijedio i poziv na suradnju s početka priče. Umalo su odbili suradnju agencije Wedding2book jer nisu pobornici klasičnih vjenčanja, ali na kraju su ipak pristali. S albuma “Sailor” izabrana je pjesma “A good actor”, nastala kao melankolična ljubavna pjesma rastanka. Mrle i Ivanka upitali su se što oni imaju od toga i, izgleda, dobili više od očekivanog.</p><p>- Dobili smo prvenstveno spot, prekrasnu priču ispričanu jednog popodneva u San Canzianu s predivnom ekipom, a sinkroplesačice u bazenu su pjesmu i spot digle na razinu sna koji sam jednom sanjala kao rekreativna plivačica - rekla nam je Ivanka. Osim što su kliknuli s redateljem spota, <strong>Sašom Hessom</strong>, priznatim slovenskim umjetnikom, s kojim su, osim spota za pjesmu “A good actor”, koji izlazi u subotu, snimili još i spotove za pjesmu “Sailor” i Pirandellove “Divove”, Mrle i Ivanka dobili su i želju koju dosad nisu imali, a skupa su više od desetljeća: “Ajmo se ti i ja vjenčati”.</p><p>Zastarjele forme svadbe s vrtnjom barjaka okruženog brojnom rodbinom i prijateljima ne predstavljaju način života koji ovaj veseli dvojac poznaje, tako da to u startu nije dolazilo u obzir jer su takvu svadbu mogli napraviti i prije. Htjeli su feštu i tulum za pamćenje.</p><p>- U spotovima sam ustvari zavodio Ivanku, učio sam jahati kroz plitko more Krka, vozio ludi karusel oko nje, unajmio orkestar... Sve kako bi mi pristala biti žena, a imamo toliko materijala da bismo mogli napraviti još spotova, ali onda samo stali i posvetili se planiranju našeg vjenčanja - kaže Mrle.</p><p>Svi su bili uzbuđeni i spremni za party. Pozivnice samo što nisu bile poslane. Lokacija? Trsatska ledina pored Gradine bila je spremna za spektakl, ali onda je uslijedio hladan tuš.</p><p>Zbog pandemije korona virusa i novih mjera zbog povećeg broja zaraženih, Mrle i Ivanka morali su prestati s planovima za vjenčanje. Znali su da je život nepredvidiv, ali ovakvo nešto nisu očekivali. Napokon su odlučili postati muž i žena, a sad im je to onemogućeno.</p><p>- Nisam nikad razmišljao o vjenčanju, ali snimanje reklamnog spota za agenciju i daljnja suradnja su nas potaknuli na to. Bio bi to više kao neki tulum, došlo bi oko tisuću ljudi. Ma stvarno bismo napravili pravi show. I to smo sve planirali ovo ljeto, ali Stožer je onda izdao nove mjere i zabranio velika okupljanja pa smo znali da ništa od toga - rekao nam je Mrle.</p><p>S obzirom na to da se glazbenik puno “glupirao” i imaju pregršt materijala, planiraju od svega napraviti i neki film na temu kako su se pripremali za vjenčanje. Ivanka nam je ispričala i kako je izgledao dan kad je Mrle postavio to važno pitanje.</p><p>- Rekao mi je da se lijepo odjenem i doveo me na vrh Učke. Stavio je ovo zlatno platno iznad nas, stolice, sredio fotografa. Baš se potrudio - pojasnila je. Damir se šalio kako je u proljeće puno trenirao kako bi očvrsnuo da bi mogao na vrh Učke nositi sve rekvizite koji su bili potrebni za zaruke iz snova.</p><p>Već kad im se nisu ostvarili planovi i nisu ozakonili vezu zbog korone, neki parovi bi od toga i odustali. “Pa ionako se dosad nisu planirali vjenčati, neka prestanu misliti na to već kad ne ide”, vjerojatno bi rekli zlobnici. Ali ovaj dvojac ne planira stati. Sad kad su naumili da će se vjenčati, to će, kažu nam, sto posto i učiniti.</p><p>- Ma nema odustajanja sad. Čim bude moguće, organizirat ćemo zabavu za više od tisuću ljudi, Ivanka i ja ćemo se vjenčati. To ćemo sigurno ostvariti, sad to više nije do nas da mi ne želimo, nego moramo čekati popuštanje mjera - govori nam Mrle, koji je prebolio korona virus nedavno. Zbog njega je izgubio ulogu jednog od bogova u predstavi “Edip”, kazališta Hotel Bulić, čija je premijera bila u ponedjeljak, ali je zato skladao glazbu za istu.</p><p>- Sve sam radio i skladao u paklu korone. Dok su stvarali predstavu, ja sam se zarazio. Interesantno je kako se sve podudara. Jer i sama predstava govori o tome da je civilizacija zaražena bolešću koja se zove sudbina, a ja sam se, eto, zarazio u stvarnom životu - rekao nam je Mrle i nastavio:</p><p>- Sad je sve u redu. Nije bilo težih posljedica, u tom sam smislu dobro prošao, osim što zbog samoizolacije nisam prije same premijere vidio predstavu. I da, izgubio sam ulogu jednog od bogova. Nadam se da će se u novim izvedbama otvoriti mjesto i za mene.</p>