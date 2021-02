Za nekoliko sati počinje Dora, a jučer je stigla vijest da prošlogodišnji pobjednik Damir Kedžo (33) neće otvoriti večerašnje natjecanje, piše Večernji list.

- HRT i uredništvo Dore pozvalo je Damira Kedžu da pjesmom Divlji vjetre otvori Doru, no na žalost, njegov menadžment je imao dodatne zahtjeve koje nismo mogli ispuniti - rekli su s HRT-a za Večernji list.

Nije dugo trebalo da se pjevač i njegov tim oglase na Instagramu. Njihovu reakciju prenosimo u cijelosti.

Poštovani, slijedom vaših brojnih upita i zahtjeva za komentar na izjavu s HRT a, a vezano za nastup pobjednika Dore 2020. Damira Kedže u Opatiji objavljujemo službenu izjavu:



Zahtjev menadžmenta koji Hrvatska radiotelevizija nije mogla ispuniti je da Damir Kedžo na ovogodišnjoj Dori izvede svoju pobjedničku pjesmu “Divlji vjetre” i uz nju jednu svoju novu pjesmu, samostalno ili u medleyju. Zahtijevali smo samo nastup kakav su imali i prethodni hrvatski eurovizijski predstavnici. Javnost će najbolje prosuditi jesu li to uvjeti koje se nisu mogli ispuniti ili su to uvjeti koji se nisu htjeli ispuniti. Duboko vjerujemo da je hrvatska pjesma, natjecanje Dora i u konačnici Eurovision iznad svega i iz poštovanja prema svakoj od navedenih institucija glazbe i važnosti istih pristupili smo razgovorima s delegacijom koja ove godine organizira Doru konstruktivno, s poštovanjem i u izrazito dobroj volji i namjeri. S HRT je stigao samo ultimatum da jedino što možemo je prihvatiti ili ne prihvatiti njihovu ponudu da Damir nastupi samo s pjesmom Divlji vjetre. Nakon svega što je Damir doživio od uredništva Dore u proteklih godinu dana, a bilo je najblaže rečeno ružno, odučili smo sačuvati dostojanstvo njega kao čovjeka i glazbenika i ne pristati na ucjenu i do kraja ostavljajući otvorenu mogućnost za dogovor. Iznimno nam je žao što publika pjesmu "Divlji vjetre” neće čuti još jednom uživo na pozornici u Opatiji, ali poštujemo pravo urednice Dore koje je tako odlučila. Budućoj pobjednici ili pobjedniku želimo puno uspjeha u predstavljanju naše zemlje i naše pjesme.

Objavu na društvenoj mreži potpisala je njegova menadžerica, Snježana Jerković Radočaj.

