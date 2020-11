Kedžo se neće ponovno prijaviti na Doru: 'Suludo je to očekivati'

Iako su mu otkazani koncerti, pjevač je i dalje aktivan. Radi na stvaranju novih singlova, što ga jako veseli. Ove je godine pobijedio na Dori, no kaže kako se sljedeće godine neće ponovno prijaviti

<p>Za pjevača <strong>Damira Kedžu</strong> (33) ova je godina bila puna iznenađenja, no ne tako ugodnih. Pobijedio je na Dori, no nije imao prilike nastupiti na Euroviziji, s obzirom da je bila otkazana zbog pandemije. A nedavno se zarazio i korona virusom, što je potvrdio na društvenim mrežama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>No imao je relativno blage simptome. </p><p>- Imao sam temperaturu dva dana, bol u kostima, ostao sam bez osjeta njuha i okusa, ali ono što moram reći je da sam ja netko tko je savršene kliničke slike, možemo tako reći. Ne pijem, ne pušim, ne bančim, redovito treniram, barem vjerujem da dobro i zdravo jedem - ispričao je Kedžo svoje iskustvo korona virusa za <a href="https://dnevnik.hr/showbuzz/inmagazin/damir-kedzo-progovorio-o-borbi-s-koronavirusom-i-otkrio-da-se-nece-prijavit-na-doru-2021---628717.html" target="_blank">InMagazin</a>. </p><p>I dalje nosi zaštitnu masku i drži razmak jer razmišlja o drugim ljudima. Damir želi sve potaknuti da brinu jedni o drugima, jer nisu svi te sreće da prođu s lakšim oblikom virusa.</p><p>Nakon što se oporavio, vratio se glazbi. Priprema nekoliko novih singlova, a osvrnuo se i na ovogodišnju pobjedu na Dori i otkazivanje Eurosonga. Hrvatska je delegacija odlučila kako Kedžu neće poslati na natjecanje sljedeće godine, no ponovno se smije prijaviti na Doru. No njegova je odluka kako to neće učiniti.</p><p>- Jedini razlog zašto sam se ja i prijavio na Doru je što sam čuo pjesmu u koju sto posto vjerujem i za koju sam smatrao da bi bila izvrsna predstavnica Hrvatske na Eurosongu. Po meni je to suludo očekivati i trenutačno nisam uopće razmišljao o prijavljivanju, a i nemam pjesmu u koju bih vjerovao na taj način. Tako da ništa od mene po tom pitanju - objasnio je Kedžo.</p><p>Radije će se posvetiti snimanju novih pjesama, no nedostaju mu koncerti kao i svim glazbenicima kojima su otkazani zbog pandemija. Međutim, to ga ne sprječava da radi na karijeri.</p><p>- Mislim da nikad u životu nisam bio toliko aktivan po pitanju stvaranja glazbe. Bez obzira što nam je 2020. svima donijela neko primirje, moram priznati kako je ja završavam u petoj brzini i to me jako veseli - zaključio je pjevač. </p><p> </p>