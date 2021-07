Bivša manekenka i voditeljica Kelly Brook (41) bila je jedna od najseksi žena svijeta, a danas se povukla iz javnosti i danas vodi radijsku emisiju.

Kelly je nekada svojim oblinama i ljepotom osvajala hollywoodske muškarce, a 2016. su je znanstvenici sa sveučilišta u Teksasu proglasili ženom čije je tijelo najbliže savršenom, s mjerama 99-63-91 centimetara.

Plastičnim se operacijama nikada nije podvrgavala, a proslavio ju je njezin bujni dekolte. U međuvremenu je 'nabacila' nekoliko kilograma, no njima se ne zamara i ponosno ih nosi. Odjeća koju Kelly nosi je veličina između 40 i 44, što je mnogima u svijetu slavnih nepojmljivo.

- Kad ostarite, osjećate se ugodno u svojoj koži. Shvaćate da to kako izgledate i nije toliko bitno, u godinama ste kad si kažete: 'To sam ja, s borama, spuštenim grudima i svim ostalim - rekla je Kelly za The Sun.

Kelly je glumila u nekoliko filmova i nikad nije bila mršavica, a upravo su ju njene obline proslavile. Priznala je kako je počela kuhati velike porcije i jesti vani, pa su se i kile samo lijepile.

Tijekom 'lockdowna' pekla je sama pizze i isprobavala recepte za sladolede, no sad je počela ponovno paziti na kvalitetu hrane koju unosi kako ne bi nagomilavala kilograme s kojima nije zadovoljna.

Kelly je već šest godina u vezi s Talijanom Jeremyjem Parisom (34), s kojim često objavljuje romantične fotografije na Instagramu. Atraktivnu Kelly na toj društvenoj mreži prati 1,3 milijuna ljudi, a obožavatelji s nestrpljenjem očekuju svaku njezinu novu objavu, pošto sad više ne živi ispred kamere.

U svojim dvadesetima bila je na vrhuncu karijere, a u to vrijeme bila je i zaručena četiri puta te je često bila glavna tema tabloida.