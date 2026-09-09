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OTKRILA DETALJE

Kelly Osbourne o odrastanju uz oca Ozzyja: 'Njegov prijatelj mi je u hotelu dao kokain...'

Piše Stela Kovačević,
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Kelly Osbourne o odrastanju uz oca Ozzyja: 'Njegov prijatelj mi je u hotelu dao kokain...'
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Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
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Otkrila je da je u hotelu Sunset Marquis u Los Angelesu boravila često s ocem. Tamo je prvi put pila, ljubila, ali i eksperimentirala s drogama. Kokain joj je, kaže, dao član jednog 'vrlo poznatog benda'

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Kelly Osbourne (41), kći pokojnog Ozzyja se u novom dokumentarcu 'If These Walls Could Rock' prisjetila razdoblja kada je s obitelji tijekom ljeta boravila u poznatom hotelu Sunset Marquis u Los Angelesu. Glazbenik je ondje odsjedao dok je bio na turneji po Sjedinjenim Američkim Državama, a hotel je s vremenom postao mjesto na kojem je Kelly počela otkrivati svijet odraslih.

- U ovom sam hotelu prvi put pila. U ovom sam hotelu prvi put poljubila nekoga. U ovom sam hotelu napravila i svoju prvu crtu kokaina - prisjetila se Kelly.

Otkrila je i da joj je kokain dao jedan od očevih prijatelja, član 'vrlo, vrlo, vrlo velikog benda'. Iako nije otkrila o kome je riječ, priznala je da svojim roditeljima nikada nije smjela reći što se dogodilo.

Ozzy Osbourne death
Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

- Nikada to nisam mogla reći roditeljima jer bi ga jeb*** ubili - rekla je Kelly.

Njezina majka Sharon Osbourne u dokumentarcu je objasnila da su ljeta provodili u Sunset Marquisu dok je Ozzy bio na američkim turnejama, prije nego što su se trajno nastanili u vlastitom domu u Los Angelesu. Za Ozzyja je hotel bio jedno od rijetkih mjesta na kojima je mogao živjeti bez uobičajenih ograničenja.

- Volio je ovo mjesto jer je mogao lutati. Mogao je šetati vani, po vrtu. Tada je pušio. Upoznao bi druge goste hotela i imao osjećaj kao da je kod kuće, samo s puno prijatelja - prisjetila se Sharon.

Foto: Kelly Osbourne/Instagram

Kelly je zato Sunset Marquis opisala kao jedini hotel u kojem je njezin otac u to vrijeme mogao 'biti svoj'.

- Izbacili bi nas odasvud, ali ne iz Sunseta. Moj se tata ovdje mogao pristojno loše ponašati - rekla je kroz smijeh.

A koliko su burne bile zabave u hotelu, najbolje pokazuje anegdota koju je ispričao Billy Gibbons, gitarist legendarnog benda ZZ Top i jedan od Ozzyjevih prijatelja.

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Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Gibbons se prisjetio jedne noći kada je Ozzy bio kraj hotelskog bazena. Razgovarali su o restoranu Le Pirate, poznatom po običaju da se na kraju večeri razbije čaša. Ozzyju se ideja toliko svidjela da je predložio da bi isti običaj trebalo uvesti i u Sunset Marquis.

Iako su ljudi već hodali okolo bez cipela, Ozzy je odlučio razbiti svoju čašu. Ubrzo su ga počeli oponašati i ostali gosti.

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- U roku od 30 sekundi svaka čaša koja je bila oko bazena bila je razbijena u komadiće - prisjetio se Gibbons.

Situacija je postala toliko opasna da nitko nije mogao napustiti prostor oko bazena, pa je zabava potrajala do ranih jutarnjih sati.

- To su stvari koje se događaju u Marquisu - zaključio je Gibbons.

Ozzy Osbourne preminuo je lani u srpnju u 77. godini.

*uz korištenje AI-ja

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