SUPERMODEL I PODUZETNIK

Kendall Jenner je u novoj vezi? Ponovno je viđena kako uživa u društvu švedskog milijunaša

Foto: Mario Anzuoni

Kendall Jenner viđena s tajanstvenim švedskim milijunašem Benom Gorhamom, osnivačem luksuznog parfemskog brenda Byredo. Je li ovo nova romansa u svijetu slavnih?

Kendall Jenner ponovno u centru pažnje. Supermodel, poznata po svom vrhunskom stilu, navodno je zaljubljena, a njezin odabranik mogao bi iznenaditi fanove. Riječ je o Benu Gorhamu, švedskom poduzetniku i osnivaču luksuznog parfemskog brenda Byredo.

The Met Gala takes place at the Metropolitan Museum of Art in New York City
Foto: Mario Anzuoni

Par je viđen kako uživa u kavi u popularnom Architecture Bookstore Caféu u Los Angelesu ove srijede. Ovo nije njihovo prvo javno pojavljivanje - paparazzi su ih još u rujnu snimili zajedno dok su razgledavali knjige u West Hollywoodu.

Foto: Instagram

Ben Gorham je nekada bio profesionalni košarkaš, a danas je jedan od najpoznatijih poduzetnika u svijetu parfema. Indijsko-kanadsko-švedskog podrijetla, Gorham je postao poznat po svom luksuznom brendu Byredo, koji je osvojio ljubitelje niche parfema diljem svijeta. Njegov kreativni pristup ljepoti i mirisima doveo je do toga da je 2022. Puig preuzeo većinski udio u brendu, ali Gorham i dalje ostaje kreativni vizionar.

Foto: Instagram

Hoće li Kendall i Ben postati nova holivudska ljubavna priča? Za sada ostaje da nagađamo.

