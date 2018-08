Kendall Jenner je zaplivala u gaćicama: Ima lijepe bradavice

Prošle sezone nisam radila na revijama. Osjetila sam da ne mogu više i kako ludim, rekla je Kendall Jenner (22) u intervjuu za magazin Love. Reality zvijezda i manekenka pozirala je za naslovnicu, a neke od njezinih fotografija je objavila stilistica i novinarka Katie Eleanor Grand (47).

Kendall je pozirala plutajući na leđima i pritom noseći samo crvene gaćice te je pokazala gole gudi. Dio fanova je napao manekenku zbog pokazivanja bradavica istaknuvši da to nije primjereno i da čudno izgledaju. No većina je obranila Kendall komentiravši kako njezina golotinja ne bi trebala biti problem ako muškarci svaki dan hodaju i fotografiraju se bez majice.

#KendallJenner photographed by #AlasdairMcLellan and #KatieGrand for her #LOVE20 cover. "I live a very extraordinary life. I wouldn't change it for the world but there are days where I wish I could walk outside and nothing would be like it is right now."#happytenthbirthdaylove pic.twitter.com/1Wipbtlppo