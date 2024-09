Kendrick Lamar nastupat će na poluvremenu Super Bowla iduće godine: 'Drago mi je zbog repa'

Show na poluvremenu Super Bowla jedan je od najiščekivanijih i najgledanijih glazbenih događaja godine, a mnogi jedva čekaju vidjeti tko će biti zvijezda tog showa. NFL je tako objavio da će na 59. Super Bowlu iduće godine, show predvoditi američka rap zvijezda Kendrick Lamar. Inače je poznat po hitovima 'Not Like Us', 'HUMBLE', 'Money Trees' i drugima.

Reper se obratio svojim pratiteljima na Instagramu putem snimke na kojoj baca nogometne lopte po terenu.

- Zovem se Kendrick Lamar i nastupit ću na Super Bowlu 59. Spremaš li se? Nadam se da je tako... hajdemo... Ne bih želio da to propustiš. Nađimo se u New Orleansu - rekao je.

FILE PHOTO: Musician Kendrick Lamar arrives at the 2017 MTV Video Music Awards in Inglewood | Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Sedamnaesterostruki dobitnik Grammyja izjavio je da se veseli što će rap žanr uvesti u dugo očekivanu prvenstvo, navodi Page Six.

- Rap je još uvijek najutjecajniji žanr do danas. A ja ću biti tamo da podsjetim svijet zašto. Dobili su pravu osobu za to - rekao je Lamar.

Seth Dudowsky, voditelj glazbe NFL-a, nazvao je Lamara umjetnikom koji ima 'duboki' utjecaj na 'glazbu i kulturu'.

- Kendrick je uvijek iznova dokazao svoju jedinstvenu sposobnost stvaranja trenutaka koji odjekuju, redefiniraju i na kraju uzdrmaju same temelje hip-hopa - dodao je.

Foto: Justin Ng/Landmark Media

Oduševljenje je izrazio i Jay Z koji kaže da je Lamar 'umjetnik i izvođač koji se pojave jednom u generaciji'.

- Njegova duboka ljubav prema hip-hopu i kulturi oblikuje njegovu umjetničku viziju. Ima neusporedivu sposobnost definiranja i utjecaja na kulturu na globalnoj razini. Kendrickov rad nadilazi glazbu i njegov će se utjecaj osjećati godinama koje dolaze - dodao je Jay-Z.

No, ovo nije Lamaru prvi put da će nastupati na poluvremenu Super Bowla. Prije dvije godine, Lamar je nastupao sa Snoop Doggom, Dr. Dreom, Eminemom, 50 Centom i Mary J. Blige, a mnogi su bili oduševljeni povratkom u prošlost i 'zlatnim dobom repa'.

Finale Super Bowla održat će se na stadionu Caesars Superdome u New Orleansu 9. veljače 2025. Do sada su na poluvremenu Super Bowla nastupali Lady Gaga, Shakira, Jennifer Lopez, Katy Perry, Usher, Rihanna i drugi.