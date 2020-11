- Ne, ne, ne, razmisli molim te jo\u0161 jedanput. Kaj treba\u0161 napraviti da bude\u0161 uspje\u0161an je*eni glumac? -\u00a0pita ponovno Ljubomir.

- Pa trebam biti profesionalan, znati tekst barem da budem tre\u0107erazredni, ne trebam kostime... -\u00a0govori Jan.

- Ne, ne, ne, je*e\u0161 kostime! Sine! Da bi bio bar drugorazredni, da ne velim prvorazredni glumac, treba\u0161 prvo do\u0107i do Karlovca. Ali treba paziti na cesti, jer nikad ne zna\u0161 tko je za volanom. Pogotovo ako je magla... - rekao je Ljubomir.

- Okej, ku\u017eim, ku\u017eim - odgovara Jan.

Ljubomir je, \u010dini se, aludirao\u00a0na prometnu nesre\u0107u koju je u Ma\u0111arskoj 2010. skrivio \u010ca\u010di\u0107.

Podsjetimo,\u00a0Jan je prije toga\u00a0snimio video nakon kojeg se potpisao kao\u00a0'lokalni tre\u0107erazredni glumac i neuspje\u0161no dijete uspje\u0161nog oca'.

-\u00a0Upravo sam odigrao kazali\u0161nu predstavu u Zagrebu pred punim gledali\u0161tem uz po\u0161tivanje svih epidemiolo\u0161kih mjera. Za vrijeme te predstave primio sam 60-ak poruka i mailova da je na nacionalnoj televiziji vara\u017edinski \u017eupan Radimir \u010ca\u010di\u0107 izgovorio neke stvari koje aludiraju na to da se ti\u010du mene. Rekao je da su se isklju\u010divo dvije osobe \u017ealile na njegove mjere, jedna osoba iz podru\u010dja sporta i jedna osoba iz podru\u010dja kulture, ako se to uop\u0107e mo\u017ee nazivati kulturom i da su te osobe neuspje\u0161na djeca uspje\u0161nih o\u010deva.\u00a0Meni je \u017eao da to \u010dudovi\u0161te upravlja na\u0161im \u017eivotima, da odlu\u010duje o na\u0161im \u017eivotima. U trenutku kad Vara\u017edinsku \u017eupaniju, uklju\u010duju\u0107i i \u017eupana mi svi zajedno molimo za pomo\u0107, ako vi\u010demo i urlamo, vi\u010demo i urlamo iz nemo\u0107i. To je stra\u0161no da na na\u0161e molbe i vapaj za normalnim ostatkom \u017eivota i da normalno radimo, na taj na\u0161 vapaj \u017eupan odgovara uvredama na nacionalnoj televiziji. Dragi stanovnici Vara\u017edinske \u017eupanije i svi oni koji me poznaju, ja vas molim samo da ovaj osje\u0107aj zapamtite i ovaj trenutak zapamtite, ja \u0107u ga sigurno zapamtiti i sjetite ga se u svibnju sljede\u0107e godine prije izbora. Hvala vam svima - rekao je glumac Kereke\u0161.\u00a0