Khloe i Kendall se 'porječkale': 'Voljela bi da si kao ja, gaduro'

Američki model Kendall Jenner (23) oduvijek je bila vjerna svojoj prirodnoj tamnosmeđoj kosi, no za potrebe predstavljanja nove Burberryjeve kolekcije odvažila se na promjenu i postala plavuša.

Obožavatelje je promjenom iznenadila, ali su se složili kako joj dobro stoji. Međutim, jednu obožavateljicu je zanimalo što njezina sestra, Khloe Kardashian (35). misli o tome.

She’s so perfect either way!!!!!! I mean now she looks exactly like me #TwistedSisters https://t.co/M99pVe2FOt