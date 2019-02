Khloe 'iskopirala' styling Leyle Hajrović i prošetala ga tepihom

Supruga Dinamova nogometaša Izeta Hajrovića (27), Leyla (29), vrlo je dobro upoznata s modnim svijetom. Osim što često ide na revije, kupuje krpice koje su u trendu i dijeli modne savjete, Leyla pokazuje svoje odjevne kombinacije pratiteljima na Instagramu.

Prije više od dva tjedna u Los Angelesu iskombinirala je džemper marke 'Pretty Little Thing' s kožnim hlačama.

Foto: Instagram

Isti outfit nosila je i reality zvijezda Khloe Kardashian (34) na 'Pretty Little Thing' partyju, nekoliko dana nakon nje. Leyla je ukazala na situaciju da je Khloe 'ukrala' njezinu modnu kombinaciju.

- Kome bolje stoji? - upitala je Leyla koja često nosi skupe, dizajnirane 'komade'. Često kupuje odjeću, obuću i modne dodatke marke Gucci, Versace i Fendi.

Foto: GOTPAP/Press Association/PIXSELL

Inače, Hajrovićeva supruga imala je priliku upoznati Kim Kardashian (38) s kojom je i izmijenila nekoliko savjeta.

- Kada smo se upoznale, otkrila mi je da uvijek spava na svilenom jastuku jer tako sprječava pojavu bora i bubuljica na licu, kosa se ne mrsi, a frizura, posebno ukoliko kao ja stalno uvijate kosu, duže traje - ispričala je Leyla.

Foto: Instagram

- Također mi je otkrila i to da joj je Jennifer Lopez savjetovala da spava isključivo na leđima jer kad spavaš na strani 'zgužva' se vrat i koža na dekolteu zbog čega se brže pojave bore. Volim spavati na strani, tako da mi to jako teško pada, ali je dokazano da je puno zdravije spavati na leđima zbog kompletne anatomije tijela. Potrudit ću se to promijeniti - dodala je Leyla.