'Khloe je ušla u hotelsku sobu i prebila našmrkanu striptizetu'

Bivši suprug Khloe Kardashian (34), košarkaš Lamar Odom (39) napisao je memoare pod nazivom 'From Darkness to Light' u kojoj je otkrio skrivene tajne klana Kardashian. Nedavno je otkrio kako je spavao s više od 2000 žena te kako je ovisnik o seksu.

- Bio sam opsjednut seksom toliko dugo da se ni ne sjećam. Ovisnik sam - rekao je Lamar te dodao kako je dugo godina plaćao striptizete za seksualne usluge. Iz memoara je prije nekoliko dana procurilo još šokantnih informacija poput one da je Khloe fizički nasrnula na jednu od striptizeta u hotelu Roosvelt 2012. godine gdje je navodno konzumirao marihuanu i kokain. Khloe je 'banula' na vrata od hotelske sobe s majkom Kris Jenner i tjelesnim čuvarima.

- Otvorila je vrata i udarila je prvu djevojku koju je vidjela, a drugu koja joj se pokušavala suprotstaviti pretukla je. Kris je vrištala, a jedan od čuvara pokušao je razdvojiti Khloe od striptizete - ispričao je Lamar te dodao kako je u hotelskoj sobi bio okružen s više golih djevojaka.

Napad na golu striptizetu nije bio prvi fizički napad Khloe na Lamarove ljubavnice. Khloe je bila optužena za pokušaj napada na ljubavnicu Polinu Polonsky s kojom je Lamar živio šest tjedana. Polina je priznala kako je Lamar imao problema s drogom, a 2015. godine završio je na rehabilitaciji jer je gotovo umro od posljedica predoziranja.

To je razlog zbog kojeg je Khloe prvotno odustala od razvoda braka, no par se konačno razveo 2016. godine. S Khloe je bio u braku sedam godina, ali i tijekom tog perioda spavao je s drugim ženama. Khloe je naposljetku otkrila da ju je varao.

- Bio sam šokiran i osramoćen. Htio sam vratiti vrijeme natrag. Htio sam to prikriti, ali to je bio tako bolestan grijeh da mi je bilo teško sakriti to. Imam problem - zaključio je Lamar.