Khloe nije prava Kardashianka, ali svi su pod ugovorom pa šute

Westovo priznanje o pobačaju i ostalim pikanterijama iz obitelji Kardashian ponovno je pokrenulo priče o zaboravljenim detaljima, poput onog da je Kris dobila Khloe s drugim muškarcem, ali ju je Rob prihvatio

<p>Američki reper i glazbeni producent <strong>Kanye West </strong>(43) navodno želi okončati brak s reality zvijezdom Kim Kardashian West (39). Glazbenik je unio nemir u obitelj Kardashian nakon što je na prvom predizbornom skupu u predsjedničkoj kampanji krajem srpnja otkrio kako je Kim htjela pobaciti njihovo prvo dijete.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sve o skandalima u obitelji Kardashian/West i Jenner</strong></p><p>- Skoro sam ubio svoju kćer. Kim je plakala mjesec, dva, tri i onda smo pričali o tome da ne rodi. Držale je pilule u ruci - govorio je Kanye i plakao. Nakon što je Kanye iznio putem Twitter profila niz optužbi na račun supruge i njene obitelji, oglasila se i slavna starleta i rekla kako West ima bipolarni poremećaj.</p><p>- Svatko tko to ima ili zna nekoga u svom životu da ima, zna koliko je nevjerojatno komplicirano i bolno za razumjeti. Nikad nisam javno o pričala o tome kako to utječe na nas kod kuće zato što štitim djecu i Kanyjevo pravo na privatnost kad je riječ o zdravlju. Ali danas, mislim da moram komentirati zbog stigme i pogrešnog razumijevanja mentalnog zdravlja - napisala je Kim.</p><p>Članica klana Kardashian/Jenner se, sudeći prema reperovim izjava objavljenim na Twitteru koje je u međuvremenu obrisao, nalazila s reperom Meekom Millom u hotelu prije nekoliko godina. Navodno su razgovarali o reformi sudstva koju Kim želi provesti, ali u tu priču Kanye očito ne vjeruje već se želi rastati. Golupčići su se vjenčali 2014. godine u Parizu, a imaju četvero djece. Djevojčicu <strong>North</strong> (7) i sina <strong>Sainta</strong> (4) rodila je Kim, a kćer<strong> Chicago</strong> (2) i dječaka <strong>Psalma</strong> (1) surogat majka.</p><p>Kanye se ovih dana ispričao ženi i kaže da mu je žao što je u javnost iznio privatne detalje iz njihova života. Postoje i oni koji su se nagledali svega u njihovom reality showu i ništa ih više ne može iznenaditi. Upravo takvi sumnjaju da se ovakvo što dogodilo slučajno. Tvrde da je to sve namješteno kako bi Kanye pobijedio u utrci za američkog predsjednika. Bilo kako bilo, očito je da se povijest ponavlja. Pa Kardashiani su i postali poznati zbog skandala i drama.</p><p>Za potrebe ove priče moramo se vratiti u 2007., kada nismo imali pojma o brojnim zvijezdama koje su danas slavne i zgrću milijune. Te godine objavljen je Kimin porno uradak, kojeg je snimila s reperom <strong>Ray J-jem </strong>(39). Dugo se šuškalo kako taj video nije slučajno došao u javnost već da ga je plasirala glava obitelji, majka<strong> Kris Jenner </strong>(64). O tome bi možda ponešto mogao reći i njezin bivši muž <strong>Bruce Jenner</strong>, koji je promijenio spol i postao žena pa se sad zove <strong>Caitlyn Jenner</strong>, ali ne smije.</p><p>Sve što se događalo na snimanju i općenito u obitelji nitko ne smije reći jer su potpisali ugovor. Bilo je više slučajeva u proteklom desetljeću kad se nagađalo svašta i to se kasnije ispostavilo točnim, a od obitelji nismo čuli ni slova. Zamislite kako li je slavnim sestrama... Izlanule bi se odmah prijateljicama, a moraju držati jezik za zubima. Baš tako, tvrde oni koji se razumiju u materiju, Kris očuva da se iz godine u godinu ne doznaju sočni detalji iz obitelji pa svi jedva čekaju nove epizode da vide što se zapravo događalo. I onda kada se to prikaže, mediji se raspišu, društvene mreže izgore, a Kardashianke i Jennerice ponovno dođu u fokus javnosti. Pametno, zar ne?</p><p>Sve je to maslo one koja ih je sve rodila, u životu im sve omogućila, ali zato zauzvrat od njih i traži - sve. Odobrava im ugovore, dogovara intervjue i drži ih milijunašima, a sad snimaju 19. sezonu showa. Najstarijoj sestri, <strong>Kourtney Kardashian</strong> (41) puknuo je film pa toliko ne snima show s ostalima. Ima troje djece, prekinula je s partnerom s kojim je bila godinama i želi uživati u životu i ljubovati s kim hoće. Seke su se ljutile zbog njenog odlaska, ali nije da nje nikad nema. Dođe im u posjet onda kad uzmogne, a ne zato što tako piše u scenariju.</p><p>Kim je s druge strane, zabranila da se u novim epizodama snimaju njena djeca dok ne prođe ovo ludilo s njenim mužem. Ne želi da djeca to u budućnosti gledaju i shvate da je to bio period kad su se mama i tata svađali. Najmlađa, <strong>Kylie </strong>(22) ima kćer Stormi, 2019. je postala najmlađa milijarderka na svijetu i živi svoj život. Ona za koju se priča da uopće nije Kardashianka jer ju je navodno Kris dobila s nekim drugim, a ne tadašnjim suprugom <strong>Robertom Kardashianom</strong>, ima poprilično buran život. <strong>Khloe</strong> (36) je imala tri ozbiljnije veze, a svi su je varali. Onaj posljednji čak dok je bila trudna.</p><p>Nekako se najviše od svih udaljila <strong>Kendall </strong>(24). Manekenka je, nosi revije za poznate modne brendove, majka također upravlja njome, ali ima svoj stav i snažno zagovara svoja stajališta. Proračunata je i prvo će pripaziti hoće li rečeno naškoditi njoj, ali zato rijetko kad ima drame u životu. I posljednje, ali ne i manje bitno, jedini muškarac u obitelji Kardashian potpuno je nestao. Za njega se nikad ne zna gdje je, što radi, s kojom je... Slovio je za najatraktivnijeg dečka dok je bio mlađi, a onda se udebljao i počeo sumnjati u sebe te "propao".</p><p>Uvijek je govorio kako svi znaju za sestre, a za njega nitko ne mari, ali sestre su mu više puta pokazale da mu čuvaju leđa. Čak i kad im je u kuću doveo <strong>Blac Chynu</strong> s kojom ima kćer<strong> Dream</strong> (3). Nisu je voljele, stalno je pljucala protiv klana, a to joj je bivši partner vratio s kamatama - objavio je njene golišave fotografije i tako je osramotio. Divna obitelj, nema im se što za prigovoriti! A tko zna što im još piše u scenariju za ovu godinu... </p><p><strong>Sve o skandalu u obitelji Kardashian pratite na portalu <a data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.24sata.hr/uspon-i-pad-klana&source=gmail&ust=1596000596382000&usg=AFQjCNHrtJTb0kxWbFaKFHYmJMGt4y3KtA" href="https://www.24sata.hr/uspon-i-pad-klana" target="_blank">24sata.hr</a>.</strong> </p>