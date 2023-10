Kiara se borila s depresijom, a sada je strah pobijedila prvim tonom: 'Nebrušeni dijamant...'

Kiara je mlada pjevačica koja dolazi iz Međimurja, a sada je nastupila u 'Supertalent'.

Pjevati je počela kad je bila mala, otprilike od treće godine. Išla je u glazbenu školu, ali je onda na početku petog razreda počela dobivati slabije ocjene, a nakon toga proživjela je težak period života.

Foto: Nova Tv

Dijagnosticirana joj je depresija koja je uslijedila za vrijeme karantene zbog pandemije koronavirusa. U to vrijeme Kiara je izgubila volju, sreću, emocije i nije se željela družiti s prijateljima. Nastup na Supertalentu, kaže, velik je korak za nju da prebrodi sve tmurno u sebi.

Foto: Nova Tv

Klara je oborila žiri s nogu izvedbom kultne pjesme 'I Will Always Love You'.

- Mislim da si ti, po meni, definicija nebrušenog dijamanta“, istaknuo je Fabijan, a ohrabrila ju je i Martina poručivši:

- Za večerašnji i svaki idući nastup u tvom životu od mene imaš da“. Ponosna i s četiri prolazna glasa Kiara se vraća u Međimurje.