Obitelj i prijatelji opraštaju se od Kiće: 'Falit će, bio je najveći'

Bio je društven, natprosječno duhovit, a kakav je bio kao pjevač to ionako svi znaju. Bio je najveći zabavljač na ovim prostorima. Takvih kao on nije bilo i neće biti, rekao nam je Duško Lokin

<p>Glazbenik <strong>Krunoslav Kićo Slabinac</strong> preminuo je jutros u 6.50 sati u bolničkoj sobi zagrebačkog KBC-a u kojoj je ležao već tri mjeseca. Imao je 76 godina. Od njega su se odmah oprostili njegovi najbliži i dugogodišnji suradnici i prijatelji. </p><p>Njegov sin<strong> Ivan</strong>, također glazbenik, jedva je smogao snage išta reći. </p><p>- Ne mogu pričati - rekao je u suzama.</p><p>Pjevač <strong>Duško Lokin</strong> (77) bio je u nevjerici kad smo ga nazvali. </p><p>- Nadali smo se najboljem, ali očito su prognoze bile preoptimistične. Bili smo prijatelji od 1972., 1973. godine kad smo išli na turneju po Njemačkoj. Mjesec dana smo se družili i stvarno sprijateljili. Zadnjih 15 godina bili smo na skoro svim turnejama po dijaspori. Ma, prije godinu i pol sam ja organizirao turneju po Australiji i on je išao - rekao nam je Lokin pa nastavio: </p><p>- Bio je društven, natprosječno duhovit, a kakav je bio kao pjevač to ionako svi znaju. Bio je najveći zabavljač na ovim prostorima. Takvih kao on nije bilo i neće biti. Falit će mi, naravno da će mi faliti. Ali najviše će nedostajati svojoj obitelji i mnogobrojnoj publici koju je imao širom svijeta. </p><p>Kontaktirali smo i kardiokirurga prof.dr. <strong>Hrvoja Gašparovića</strong>, koji je krajem srpnja ugradio Kići tri srčane premosnice.</p><p>- Unatoč svim najboljim metodama liječenja, kako kirurškog, tako i intenzivističkog, biologija višestrukih komorbiditeta Kiće Slabinca nadjačala je, nažalost, sve naše napore - rekao nam je Gašparović.</p>