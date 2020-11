Kićina 'divna crna žena' zbog ljubavi je završila i u zatvoru

<p>U petak 13. studenoga zauvijek nas je u 77. godini napustio veliki pjevač i zabavljač, rock & roll bećar <strong>Krunoslav Kićo Slabinac</strong>. Brojne kolege, prijatelji i članovi obitelji oprostili su se od Kiće, a oglasila se i njegova ‘divna crna žena’ <strong>Mirjana Antonović</strong>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Par dana prije nego što je trebao u bolnicu, Kićo me je zamolio da mu obećam da ćemo na nebu biti zajedno. Obećao mi je da će me nazvati čim otvori oči. Nažalost to se nije dogodilo, što je bilo veoma zabrinjavajuće. Mnogo će nam nedostajati, a posebno meni - napisala je Mirjana na društvenim mrežama.</p><p>Pokušali smo stupiti s njom u kontakt, no kratko nam je tužnim glasom priopćila kako nema snage pričati. No, oglasila oglasila se na Facebooku, i to revoltirana komentarima kako se nema na taj način pravo opraštati od Slabinca.</p><p>Neki pratitelji joj zamjeraju i dugogodišnju sudsku borbu s Miroslavom Ilićem, u kojoj je pokušala dokazati da je on otac njezina sina Devina. </p><p>- Za sve vas koji ste me u ovom trenutku kritizirali zbog mojih komentara za Kiću i iz solidarnosti prema Miroslavu, a ne znate činjenice. Između Kiće i upoznavanja Miroslava je prošlo 15 godina. Kićo i ja smo bili veoma mladi, iskreno smo se voljeli, ali stjecajem okolnosti nismo mogli ostati zajedno. Kićo se i oženio i rastao. Dok je bio u braku nismo bili u kontaktu. Kasnije smo se vidjeli i ponovo uspostavili prijateljsku vezu. Suprotno od Miroslava, Kićo je dobar čovjek i jedini koji me je u životu iskreno volio. Krivo mu je bilo što Devin sve te gadosti proživljava s Miroslavom i što Devin nije njegov sin. U suprotnom, Miroslav nije pošten niti dobar čovjek. Zna da mu je Devin sin i laže čitav svijet, maltretirajući rođeno dijete - napisala je Mirjana. </p><p>Fatalni susret Mirjane i Kiće dogodio se dok je pjevač bio na turneji u SAD-u. On je kasnije ustvrdio kako je to bila ljubav na prvi pogled. Ipak, toj ljubavi ispriječili su se kilometri, a Mirjana nije imala sreće s drugim partnerima. Osim sina za kojeg tvrdi kako je izvanbračno dijete Miroslava Ilića, s prvim suprugom, vlasnikom jedne modne kuće, s kojim ima kćer i sina, prošla je pravi pakao.</p><p>Ispričala je kako ju je pratio i prisluškivao njezine razgovore, a nakon što su se rastali Mirjana je, tvrdi, bila lažno optužena za krađu i provalu u stan svoje prijateljice te je završila u zatvoru. Uskoro je završila u psihijatrijskoj ustanovi, a otamo je uspjela nekako pobjeći uz sestrinu pomoć. </p>