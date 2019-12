Kićo: Imam plave obrve i žutu bradu zato što nismo imali boje

Iako ga je slavni časopis New Musical Express 2013. godine proglasio najgorim na svijetu, Krunoslav Kićo Slabinac (75) ponosan je na svoj blagdanski album 'Christmas with Kićo' iz 1982. Doduše, to je najprodavaniji domaći božićni album u regiji, ali omotu su se narugali brojni mediji.

Foto: Screenshot

Prodan je u pola milijuna primjeraka, ali kad je izašao na CD-u omot je ipak promijenjen. Osim toga, 2009. ga je i britanski The Sun proglasio najgorim. Kao što smo naveli, Kići to ništa nije smetalo.

- Nije se tu pisalo o kvaliteti pjesama, nego su naši zločesto preveli krivo. Pisalo je da je omot loš, ali na toj listi najgorih su Madonna s ‘Mothers’s Child’, pa i Elton John sa svojim božićnim albumom. U tom društvu meni je velika čast biti - rekao nam je Kićo svojedobno.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Oko Kićine kompilacije nastao je, kaže, cijeli cirkus.

- Kad sam snimio božićnu ploču, mislio sam da će to biti kraj moje karijere. Dobivao sam zbog nje prijeteća i podrugljiva pisma te bio na crnoj listi na televiziji i radiju. Kad je u Valpovu prodavačica u robnoj kući pustila moj album na razglas, doletjela je milicija te su je uhapsili - prisjetio se.

Foto: Instagram

Kićo je ovih dana gostovao u showu Dalibora Petka. Obukao se u Djeda Mraza 37 godina nakon izlaska albuma. Pjevač na omotu ima plave obrve i žute brkove, ali te boje dogodile su se slučajno, kaže Kićo.

- Bio je zabranjen uvoz boje izvana, tako da se omot ploče tiskao samo s onim što su imali. Na taj način dobio sam te plave obrve i žutu bradu - ispričao je pjevač.

Osim 'Christmas with Kićo', ovi su se omoti albuma našli na listi najgorih:

1. Thore Skogmans Julskiva - Klappa pa!

Foto: Promo

2. Heino - Deutsche weihnacht und festliche lieder

Foto: Promo

3. A First Christmas Record For Children

Foto: PROMO

4. Mike Adkins - Thank You For The Dove

Foto: Promo

5. John Travolta i Olivia Newton-John - This Christmas

Foto: Promo

6. Eliert Pilarm - Elierts Jul

Foto: Promo

7. Jingle Cats

Foto: Promo

8. Roseanne Barr Sings the Christmas Classics

Foto: Promo

9. Jim Nabors - Christmas

Foto: Promo

10. Paul Holt - Fifty Grand for Christmas

Foto: Promo

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':