Kristijan Rahimovski (40), sin pokojnog Akija Rahimovskog, ispričao je zašto je tek sada nakon 30 godina došao u Makedoniju i progovorio je o odnosu s ocem.

- Sada se može reći da mi je srce cijelo. Mislim da sam ovdje došao s razlogom, sretan sam ovdje, ali su mi osjećaji pomiješani, tuga i sreća. Osjećao sam potrebu doći u Makedoniju odmah nakon očevog sprovoda, da budem sa svojom obitelji s očeve strane - rekao je Kiki.

Objasnio je da nije bio u Skoplju već 30 godina. Djelomično zbog svoje krivice, a nekim dijelom i zbog svog tate, ali je sretan što je sada došao.

- Zašto sve to tako mora biti? Konfuzija mi je, toliko sam ljubavi tu dobio, žao mi je što nisam prije došao - u suzama je rekao Kiki.

- Tata i ja nismo imali klasičan odnos oca i sina zbog koncerata. Ja sam svirao, on je svirao. Nismo imali klasičan odnos da se svaki dan čujemo i to. Imali smo nekih trzavica zbog toga. Meni je bilo jako teško shvatiti u to vrijeme, još dok je bila Jugoslavija, kako možeš vidjeti tatu na TV-u - dodao je i rekao da je, kada se počeo baviti glazbom, počeo i raditi iste greške kao i njegov tata te je shvatio da to nije baš lako.

- Mi smo zadnjih godina izgradili divan odnos, povezali se. Mediji su potencirali te neke stvari, ali ne moraju ljudi sve znati. Želim da svi znaju da smo se jako voljeli. On se nije htio miješati u moju glazbu, a ni ja u njegovu - zaključio je.