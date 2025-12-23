Kilometri im ne mogu ništa: Ana Rucner s majkom Snježanom snimila božićnu obradu...

Iako ih trenutačno dijele tisuće kilometara, Ana Rucner pronašla je način da u blagdansko vrijeme bude povezana s onima koji su joj najvažniji. Poznata violončelistica na društvenim je mrežama objavila video koji je u kratkom roku privukao veliku pažnju pratitelja.

Riječ je o zajedničkom glazbenom trenutku s njezinom majkom Snježanom, također vrhunskom glazbenicom, s kojom je izvela poznatu božićnu skladbu. Svaka sa svoje lokacije, majka i kći spojile su se kroz tonove violončela, stvarajući dojam kao da su u istoj prostoriji.

Dok Ana nastupa u svečanoj haljini na jednoj strani svijeta, njezina majka svira u intimnoj, kućnoj atmosferi, okružena blagdanskim ugođajem. Upravo taj kontrast dodatno je naglasio emociju snimke.

Foto: Instagram

Objava je izazvala niz pozitivnih reakcija. Pratitelji su isticali snagu obiteljske povezanosti, ali i univerzalnost glazbe koja, kako su mnogi napisali, 'ne poznaje udaljenost'.

Foto: Instagram

Uz video, Rucner je kratkom porukom dala do znanja koliko joj taj trenutak znači, naglasivši da su obitelj i glazba ono što ostaje isto bez obzira na to gdje se nalazimo.

Podsjetimo, Ana Rucner posljednjih mjeseci boravi u Aziji gdje je angažirana na brojnim koncertnim i umjetničkim projektima, no očito je da ni daljina ne može umanjiti blagdanski duh ni obiteljsku bliskost.