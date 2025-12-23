Obavijesti

Show

Komentari 0
BOŽIĆNA ČAROLIJA

Kilometri im ne mogu ništa: Ana Rucner s majkom Snježanom snimila božićnu obradu...

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: 1 min
Kilometri im ne mogu ništa: Ana Rucner s majkom Snježanom snimila božićnu obradu...
5
Foto: Instagram

Ana Rucner trenutačno je u Kini, ali je s majkom Snježanom Rucner na daljinu snimila izvedbu bezvremenske 'Holy Night'

Iako ih trenutačno dijele tisuće kilometara, Ana Rucner pronašla je način da u blagdansko vrijeme bude povezana s onima koji su joj najvažniji. Poznata violončelistica na društvenim je mrežama objavila video koji je u kratkom roku privukao veliku pažnju pratitelja.

Riječ je o zajedničkom glazbenom trenutku s njezinom majkom Snježanom, također vrhunskom glazbenicom, s kojom je izvela poznatu božićnu skladbu. Svaka sa svoje lokacije, majka i kći spojile su se kroz tonove violončela, stvarajući dojam kao da su u istoj prostoriji.

Dok Ana nastupa u svečanoj haljini na jednoj strani svijeta, njezina majka svira u intimnoj, kućnoj atmosferi, okružena blagdanskim ugođajem. Upravo taj kontrast dodatno je naglasio emociju snimke.

Foto: Instagram

Objava je izazvala niz pozitivnih reakcija. Pratitelji su isticali snagu obiteljske povezanosti, ali i univerzalnost glazbe koja, kako su mnogi napisali, 'ne poznaje udaljenost'.

Foto: Instagram

Uz video, Rucner je kratkom porukom dala do znanja koliko joj taj trenutak znači, naglasivši da su obitelj i glazba ono što ostaje isto bez obzira na to gdje se nalazimo.

NOVI POČETAK Ana Rucner prekinula je vezu s kolegom Markom? 'Nekad se stvari poslože ipak drugačije...'
Ana Rucner prekinula je vezu s kolegom Markom? 'Nekad se stvari poslože ipak drugačije...'

Podsjetimo, Ana Rucner posljednjih mjeseci boravi u Aziji gdje je angažirana na brojnim koncertnim i umjetničkim projektima, no očito je da ni daljina ne može umanjiti blagdanski duh ni obiteljsku bliskost.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dua je baš Lipa! Kosovarka je prošetala plažom u tangama. Nema tko se nije okrenuo...
ODMOR NA PIJESKU

Dua je baš Lipa! Kosovarka je prošetala plažom u tangama. Nema tko se nije okrenuo...

Slavna pjevačica Dua Lipa odlučila se malo odmoriti od svojih obaveza. A najbolji način za odmor, barem za nju, je biti na plaži. Zajedno sa svojim partnerom Callumom Turnerom otišla je u Meksiko i pokazala fantastičnu liniju
Evo što će biti u sapunicama i serijama u utorak: Ante će opet pokazati svoje okrutno lice...
DNEVNI PREGLED

Evo što će biti u sapunicama i serijama u utorak: Ante će opet pokazati svoje okrutno lice...

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 23. prosinca u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Navy CIS', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...
FOTO Kakva haljina! Pogledajte u čemu se pojavila Mila Horvat
NA DODJELI NAGRADA HOO-A

FOTO Kakva haljina! Pogledajte u čemu se pojavila Mila Horvat

Na kraju još jedne uspješne sportske godine Hrvatski olimpijski odbor (HOO) je po 32. put proglasio i nagradio najuspješnije sportašice, sportaše i trenere te dodijelio druga vrijedna priznanja, kao i Nagradu “Matija Ljubek” sportskim zaslužnicima za životno djelo. Osim fantastičnih sportaša, pažnju je privukla i voditeljica Mila Horvat

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025