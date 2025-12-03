Ana Rucner prekinula je vezu s kolegom Markom? 'Nekad se stvari poslože ipak drugačije...'

Koliko god mi mislili da dobro balansiramo u životu i kontroliramo situacije, stvari se katkad ipak poslože drugačije... Dalje idem sama. Tom rečenicom Ana Rucner odgovorila je Storyju na pitanje o tome kako uspijeva uskladiti privatni život s brojnim nastupima te hoće li njezin dosadašnji dečko Marko Duvnjak i ove godine biti s njom na turneji u Kini. Time je dala naslutiti da su prekinuli svoju petogodišnju vezu, ali nije ulazila u detalje.

Ana i Marko u vezi su od 2020. godine, a uz privatni odnos povezuje ih je i glazbena suradnja.

- Na vaše pitanje hoće li mi se Marko i ove godine pridružiti u Kini, apsolutno da, jer smo u glazbi oduvijek bili odličan spoj. Dapače, prošli mjesec odradili smo nekolicinu vrlo uspješnih koncerata upravo u Kini i ponovno ćemo, ako Bog da, jer iduće godine planiramo podužu turneju po kineskim gradovima te nas čeka još puno zanimljivih, zajedničkih nastupa - dodala je Rucner.

Foto: Instagram

Marka je opisala kao vrsnog bubnjara, multitalentiranog instrumentalista i osobu od povjerenja.

- Ogromno mi je zadovoljstvo dijeliti s njime pozornicu! Napomenula bih kako će ovo biti moj prvi i zadnji komentar vezan uz moj privatan život, a koji se tiče ove teme, te vjerujem da ćete to respektirati. Također se nadam da ovo pitanje zajedno s odgovorom neće zasjeniti bit ovog intervjua koji ima naglasak na velikom uspjehu za Hrvatsku, sve vas, a i mene, a to je koncert i njegov ulazak u Guinnessovu knjigu rekorda - rekla je violončelistica.

Foto: PROMO

Riječ je o koncertu u Muddenahalliju u Indiji povodom otvaranja najveće besplatne privatne bolnice na svijetu, namijenjene siromašnima. Na toj su svečanosti na jednoj pozornici nastupili 450 glazbenika, više od 70 vokalista te predstavnici 60 zemalja, što je događaj službeno uvrstilo u Guinnessovu knjigu rekorda kao koncert s najvećim brojem glazbenika iz različitih država ikada okupljenih u jednoj izvedbi.