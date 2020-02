Kim i Kanye pokazali novi dom na koji su potrošili bogatstvo...

Kim Kardashian (39) i Kanye West (42) uživaju u blagodatima svog luksuznog imanja na Hidden Hillsu, kojeg stručnjaci za nekretnine procjenjuju na 60 milijuna dolara, a u svoj futuristički dom pustili su novinare američkog magazina Architectural Digest.

Par je na kupovinu, a zatim i renovaciju potrošio silne milijune te nekoliko godina vremena. Kim i Kanye odgovarali su u svom domu na pitanja o cijelom procesu i rezultatima, a magazin je pompozno najavio kako imaju ekskluzivan pristup domu slavnog para te okarakterizirao nekretninu kao 'mjesto za život koje pomiče sve granice'.

- Bila sam trudna u to vrijeme. On je imao kuću u Los Angelesu, a ja sam imala kuću na Beverly Hillsu. Nijedna od njih nije bila baš obiteljska. Jedan dan smo šetali i rekla sam mu kako mi se sviđa ova kuća i imanje, a on se složio. To je bila velika stvar jer se njemu inače ništa ne sviđa - ispričala je Kim.

Par govori i o svoja dva bazena koja vila ima, a u koja su uložili 50 tisuća dolara. Zanimljivo, Kim u njima do danas nije okupala.

- Kad si se zadnji put okupala u našem bazenu? - pitao je Kanye suprugu, na što se Kim nasmijala i priznala da još nije nijednom. Iako joj se bazen ustvari vrlo sviđa - pojasnila je Kim, a gledatelji su revoltirano zaključili kako se radi o klasičnim 'problemima' bogataša.

