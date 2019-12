Kim imala šest prstiju, Soraja postala labud, Mia se smanjila

Nije lako iz dana u dan svojim pratiteljima na društvenim mrežama pružati atraktivan sadržaj. Zato slavni daju svoj maksimum i objavljuju samo fotografije na kojima dobro ispadnu. Prvo treba napraviti šminku i frizuru, odlučiti se za stajling pa se namještati.

I onda naravno da im to oduzima puno vremena. To ne bi bilo tako da fotografiju samo objave onakvu kakva u stvarnosti jest. Ali s obzirom na to da se moraju 'urediti', zna proći dosta vremena dok je mogu objaviti. U tim trenutcima posežu za raznim alatima moderne tehnologije, a osim filtera i efekata, posebno im je drag Photoshop.

I pritom ne znaju za onu 'manje je više' pa im se zalome pogreške koje njihovi vjerni pratitelji odmah uoče. Tako su se narugali modnom stilistu Marku Grubniću (37) da se ispeglao na fotografiji koju je objavio povodom djevojačke zabave prijateljice Maje Šuput (40). Međutim, zaboravio je da su u limuzini u kojoj je zrcalo na krovu pa su u tom odrazu ispali malo 'razvučeni' i ten im nije sređen.

'Fulala' je i Nikolina Pišek (43) koja je podijelila fotografiju na kojoj je našminkana za kampanju zbog čega su joj mnogi poručili da je neprepoznatljiva. Rekli su joj da se ostavi Photoshopa ako ga ne zna koristiti.

Struk voditeljice Mije Kovačić (37) bio je znatno drugačiji na malim ekranima dok je vodila 'Ples sa zvijezdama' i na profilu na Instagramu. U ovom slučaju zlobnici su pisali kako nije ni čudno da se fotošopirala kad u emisiji sudjeluje majstor Photoshopa - Grubnić, koji joj je zasigurno pomogao i podučio kako da to napravi. Dakako, bilo je i onih koji su stali u Mijinu obranu i rekli kako se samo radi o drugačijem kutu slikanja.

Soraja Vučelić (33) neprestano iznenađuje pratitelje svojim objava na društvenim mrežama. Oni naprosto ne mogu vjerovati da toliko pretjeruje s Photoshopom. Nekoliko puta si je izdužila noge, stanjila ruku, a najviše su joj prigovorili kad je izdužila vrat. Tada su je usporedili s labudom.

- Je*em li ti sunce koji Photoshop, još malo pa vrat kao u labuda - komentirao je jedan obožavatelj.

Da ne bi bilo da se samo Hrvati uljepšavaju i slavni iz regije te da se samo njima potkradaju greške, dogode se one i puno 'većim ribama'. Starleta Kim Kardashian West (39) objavila je fotografiju kojom se pohvalila da ima novi parfem u obliku usana, a nije vidjela da na nozi ima šest prstiju.

Nije daleko ni njena sestra Kylie Jenner (22), najmlađa milijarderka na svijetu, koja je svoje carstvo izgradila na kozmetici. Njoj su pak zamjerili što se ne 'izobliči' u potpunosti, ali uvijek iza sebe 'ostavi nered'. Primjerice, iskrivi vrata, stepenice, zgrade i po tome se onda vidi da je uređivala fotografiju i fanovima servirala drugačiju sebe nego što je u stvarnosti.

Najnovija 'žrtva' lošeg rukovanja s Photoshopom je glumica Catherine Zeta-Jones (50) koja je za Božić na društvenim mrežama objavila fotografiju svoje obitelji dok su bili na odmoru u Zimbabveu u Africi.

Vesela družina spremno je pozirala, a onda se glumica zaigrala. Njen suprug Michael Douglas (75) 'ostao' je bez desne noge, a glumica je fotografiju toliko žarko htjela objaviti da nije pogledala kako joj izgleda suprug.

- Muž ti je ostao bez noge. Nevjerojatno - komentirali su mnogi. Glumica je uklonila fotografiju s društvenih mreža, a onda je objavila dvije nove. Na ovima su svi članovi obitelji imali obje noge.

