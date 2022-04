Kim jecajući zvala bivšeg muža: 'Našao ju je, skoro sam umrla'

U premijernoj epizodi nove sezone popularne reality serije 'Keeping Up With Kardashians', najpoznatija sestra Kim (41) rasplakala se zbog eksplicitne snimke iz 2002. godine koja ju i dalje progoni. Videozapis nje i tadašnjeg dečka Ray J-a (41), došao je i do njezine djece.

Snimka, koja je i proslavila obitelj Kardashian, navodno je u 2002. godini plaćena milijun dolara od strane jedne kompanije koja je specijalizirana za 'zabavu za odrasle'. Nedugo nakon, počeo se prikazivati show 'Keeping Up With Kardashians' koji ove godine kreće s 20 sezonom.

U premijernoj epizodi, sin Kim Kardashian, Saint West (6), pokazuje joj igricu koju igra na tabletu, a njezino lice odjednom postaje ljutito, piše Daily Record.

- Tužit ćemo ih ako je to igra s mojim imenom i fotkom - rekla je Kardashianka sestri Khloe (37) i uzela sinu uređaj.

Kim je kasnije objasnila da je vidjela fotografiju svog uplakanog lica s linkom koji vodi na 'neprikladnu dosad neobjavljenu snimku seksa'.

- Kao majka, zadnje što želim je da se moja prošlost vraća 20 godina kasnije. Ovo je jako neugodno i sad se moram nositi s tim. Da je moj sin malo stariji i da zna čitati, bila bih užasnuta. Umrla sam iznutra - istaknula je Kardashianka.

U seriji je zatim prikazano kako je Kim zvala odvjetnika Martyja Singera zbog mogućnosti da postoji još koja snimka. Tijekom njihovog razgovora zaključila je da ju to neće zeznuti već da će se pokušati riješiti snimke.

Osim odvjetnika, Kim je u seriji zvala i bivšeg supruga Kanye Westa s kojim je, za vrijeme snimanja nove sezone još uvijek bila u braku.

- Skoro sam umrla kad je Saint mislio da je to smiješno. Hvala Bogu da još ne zna čitati. Samo preko mene mrtve će se ovo opet dogoditi. Želim da to nestane - zaključila je Kardashianka.

