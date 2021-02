Reality zvijezda Kim Kardashian (40) razvodi se od repera Kanye Westa (43) nakon sedam godina braka, a proces razvoda i kako je uopće do njega došlo Kardashianka planira dokumentirati u dva realityja, piše Mirror.

POGLEDAJTE VIDEO: Kim Kardashian se razvodi od Kanye Westa

Kim je već snimila dvadesetu i posljednju sezonu reality showa 'Keeping Up With the Kardashian', koja se snimala u vrijeme kada su se pojavile prve vijesti o predstojećem razvodu. Te bi se epizode trebale emitirati idući mjesec te će pratiti Kim u posljednjih devet mjeseci njezina braka s Kanyeom.

Kim je u tom realityju od 2013., ali izvori za strane medije govore kako je malo vjerojatno da će se pojaviti i u novim epizodama.

Isto tako, obitelj Kardashian je okončala dugogodišnju vezu s televizijskim kanalom E! te će se novi reality emitirati na Disney kanalu na Hulu televizijskoj mreži. Detalji tog programa još uvijek nisu potvrđeni, no prilikom najavljivanja novog partnerstva, direktorica Walt Disney televizije Dana Walden istaknula da je preferira realityje bez scenarija.

Kim je za brakorazvodnu parnicu angažirala odvjetnicu Lauru Wasser, koju nazivaju holivudskom kraljicom razvoda. Kako navode strani mediji, razvod je 'težak' 1,6 milijardi funti (oko 14 milijardi kuna).