'STROGA' RUTINA

Kim Kardashian otkrila je tajnu savršene figure: Evo što radi...

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Reality zvijezda priznala je da joj je dizanje utega omiljeni oblik vježbanja, a pilates nužan za zdravlje leđa, a na playlisti joj je uvijek Justin Bieber. Nova kolekcija koju Kardashian promovira za poznati brend izlazi uskoro.

Kim Kardashian (45) otkrila je tajnu svoje savršene figure. Naime, reality zvijezda  u razgovoru za Vogue priznala je da svakodnevno trenira oko sat i pol da bi održala formu. Također, istaknula je joj je naglasak ponajviše na vježbama snage.

Foto: Instagram

- Veliki sam fan dizanja utega pa puno dižem utege. Imala sam neke probleme s leđima pa sam morala prilagoditi neke svoje vježbe, ali moram raditi donji dio tijela ako želim ostati zategnuta. Par dana samo radim gornji dio tijela - rekla je Kim. 

Također, Kim je opisala i na koji način organizira treninge. 

- Sat i pol svaki dan dižem utege, istežem se i malo radim kardio. Volim pilates... Ako ne uključim pilates barem jednom tjedno u svoj plan vježbanja, bole me leđa. I definitivno mi treba istezanje - objasnila je Kardashian.

Dodala je i da joj plesni treninzi i joga nisu po volji.

- Probala sam jednom i zaspala. Samo legneš, zatvoriš oči i prepustiš se atmosferi. Ja mogu zaspati bilo gdje, a kad me staviš u položaj za spavanje, naravno da ću zaspati - prokomentirala je reality zvijezda. 

Iako svakodnevno vježba, priznala je da je sklona dekoncentraciji.

- Ja sam naporni tip osobe koji vježba jer stalno provjeravam mobitel tijekom treninga i odgovaram na poruke. Sigurna sam da to jako frustrira mog trenera - našalila se Kim. 

Inače, tijekom treninga Kim uvijek sluša glazbu Justina Biebera, koja je,kako je rekla,nezaobilazni dio njezine motivacije. Kardashian trenutno promovira novu kolekciju 'NikeSkims' u suradnji s Nikeom, koja će biti predstavljena uskoro. Na svojem Instagram profili objavila je i video u kojem trenira u najnovijim komadima zajedno s poznatim sportašicama poput Serene WilliamsSha’Carri Richardson, Jordan Chiles i Chloe Kim.

SNL50: The Anniversary Special at 30 Rockefeller Plaza in New York
Foto: CAITLIN OCHS/REUTERS

