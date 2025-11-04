Obavijesti

DVOSTRUKO SLAVLJE

Kim Kardashian otkrila kako je izgledala proslava rođendana njene sestre Kendall Jenner

Kim Kardashian otkrila kako je izgledala proslava rođendana njene sestre Kendall Jenner
Foto: Instagram/Kim Kardashian

Kim Kardashian podijelila je na društvenim mrežama objavu povodom 30. rođendana svoje mlađe sestre, supermodela Kendall Jenner

Američka reality zvijezda i poduzetnica Kim Kardashian podijelila je dirljivu objavu povodom 30. rođendana svoje mlađe sestre, supermodela Kendall Jenner, koji je bio u ponedjeljka, 3. studenog. Kim je otkrila djelić atmosfere s raskošne proslave na egzotičnoj plaži. No, čini se da je za nju to bio dan dvostrukog slavlja, jer se poklopio s važnim trenutkom u njezinoj karijeri.

U emotivnom opisu, Kim je sestri poručila: "Neka ti ovo desetljeće donese onu vrstu ljubavi i radosti koju ti tako slobodno daješ svima ostalima. Volim te više nego što ćeš ikada razumjeti! Živjela 30., Kenny". Kim je za ovu prigodu odabrala pripijenu smeđu haljinu bez naramenica koja je istaknula njezinu prepoznatljivu figuru.

Foto: Instagram/Kim Kardashian

Ova obiteljska proslava događa se na za Kim posebno važan dan. Naime, upravo je 4. studenog premijerno prikazana njezina nova pravna drama "All's Fair" na streaming servisima Hulu i Disney+, u kojoj Kim tumači glavnu ulogu Allure Grant, moćne odvjetnice za razvode. Čini se da je poduzetnica imala dvostruki razlog za slavlje – sestrin veliki dan i vlastiti glumački iskorak. Dok gradi novu karijeru, ne zapostavlja ni svoje poslovno carstvo Skims, a uz sve to i dalje marljivo uči za pravosudni ispit, unatoč nedavnom priznanju da joj je korištenje ChatGPT-a donijelo više štete nego koristi na probnim testovima.

