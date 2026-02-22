Obavijesti

Show

Komentari 0
CHARLOTTE OBJAVILA VIJEST

Rubenova djevojka otkrila da je trudna! 'Pečat naše ljubavi...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Rubenova djevojka otkrila da je trudna! 'Pečat naše ljubavi...'
3
Foto: Instagram

Charlotte Van Looy objavila je fotografiju sa svoja tri psa, a jedan od njih oko vrata nosi uokvirenu fotografiju s ultrazvuka. Uz fotku je napisala kako su 'tri sestre spremne zaštitit malu lavicu' te označila Rubena

Admiral

Belgijska autorica Charlotte Van Looy objavila je u nedjelju prijepodne da ona i sportski novinar Ruben Van Gucht očekuju svoje prvo dijete. U objavi na Instagramu je objavila fotografiju i na originalan način objavila sretne vijesti. Naime, fotografirala je svoja tri psa kako poziraju uz jezero, a pas u sredini oko vrata nosi uokvirenu fotografiju s ultrazvuka. 

- Tri sestre spremne su od ljeta zaštititi našu malu lavicu svom svojom ljubavlju. Čopor je potpun. Krug je zatvoren - napisala je Charlotte. 

Foto: Instagram

- Ruben i ja svjesno koračamo ovom novom stazom na svoj način, ali oboje s istim prioritetom: dobrobit naše kćeri - poručila je, a zatim se osvrnula i na potencijalne ružne komentare. 

BLANKIN BIVŠI Belgijska novinarka za 24sata: Ruben je ovdje kao 'plavi bog'
Belgijska novinarka za 24sata: Ruben je ovdje kao 'plavi bog'

- Pečat naše ljubavi ne treba daljnje objašnjenje... Negativni komentari se uklanjaju, čestitke su u potpunosti prihvaćene - napisala je te zaključila: 'Živio život'. Na kraju objave je i označila Rubena. 

Već se neko vrijeme priča o tome da su se belgijski novinar i naša proslavljena atletičarka Blanka Vlašić rastali. O tome se oglasio i Joško Vlašić, njezin otac i nekadašnji trener. 

SVE JE POTVRDIO Nakon vijesti o razvodu javio se Blankin otac: Moja kći i Ruben razvedeni su još od listopada
Nakon vijesti o razvodu javio se Blankin otac: Moja kći i Ruben razvedeni su još od listopada

- Službeno su razvedeni još od listopada. Ta veza gotovo od samog početka nije bila dobra, iz razloga koje sada svi znaju, ali Blanka je uvijek na prvo mjesto stavljala svog sina, jer je divna majka - ispričao je Vlašić. 

Foto: Instagram/

Ljubavna priča Blanke i Rubena započela je kao iznenađenje za javnost. U svibnju 2022. godine objavili su da su se vjenčali u Splitu te da očekuju prinovu. Sin Mondo rodio se u studenom iste godine.

LJUBAVI PROSLAVLJENE SPORTAŠICE FOTO Evo koga je sve Blanka Vlašić ljubila prije Rubena
FOTO Evo koga je sve Blanka Vlašić ljubila prije Rubena

Kasnije je Ruben izjavio kako su on i Blanka u 'otvorenom braku'. Nakon toga se doznalo i kako je već godinama u vezi sa Charlotte te da s njome i živi. U posljednje vrijeme ga se može vidjeti u društvu manekenke Valentine Besard. Fotografije s njome je objavio i prije par dana, i to iz Grčke. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Na Majinim prstima se blješti, sa Šimom u najromantičnijem gradu. Što se krije u pozadini?
FOTO

Na Majinim prstima se blješti, sa Šimom u najromantičnijem gradu. Što se krije u pozadini?

Pjevačica je sa svojim dragim otišla u Pariz. Romantika 'pršti' na sve strane, poziraju pred znamenitostima, jedu po restoranima... Dijele sve važne trenutke, a nekima je za oko 'zapeo' Majin nakit
FOTO I Laura iz 'Savršenog' voli gole haljine: Ispod prozirne crne haljine se vidjelo skoro sve...
ATRAKTIVNO IZDANJE

FOTO I Laura iz 'Savršenog' voli gole haljine: Ispod prozirne crne haljine se vidjelo skoro sve...

Laura Prgomet proslavila se u prošloj sezoni 'Gospodina Savršenog', a njeno pitanje 'koji ti je datum rođenja' koji je uputila Šimi Elezu, postala je tada viralna. Za izlazak je ovog puta odabrala crnu prozirnu haljinu...
FOTO Britney pozirala gola na plaži: Nije ponijela niti badić
GUZU 'PREKRILA' RUŽOM

FOTO Britney pozirala gola na plaži: Nije ponijela niti badić

Pjevačica koja na društvenim mrežama nerijetko objavljuje provokativne fotke sada je otišla korak dalje i pozirala bez odjeće. Ipak, na guzu je dodala emotikon ruže

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026