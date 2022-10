Kim Kardashian slavi svoj 42. rođendan: Evo kako je jednom uspješna starleta došla do slave

Reality zvijezda Kim Kardashian danas slavi 42. rođendan. Kim je zaslužna za veliki uspjeh njezine cijele obitelji, a njezina karijera bila je puna uspona i padova.

Kim Kardashian je prije svoje slave radila kao stilistica svojoj prijateljici iz djetinjstva, manekenki Paris Hilton. Kim je u to vrijeme radila u tvrtki za organiziranje ormara, a Hilton je bila njezina klijentica. Kardashian je jednom prilikom rekla kako je Paris zaslužna za početak njezine karijere jer ju je upoznala s velikim brojem ljudi, a i promovirala ju je putem svoje reality emisije. Upravo je ovo razlog zašto je i započelo snimanje legendarnog realityja 'Keeping Up With the Kardashians'.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Početkom 2000-ih godina Kim je postala jedna od najpoznatijih osoba diljem svijeta jer je u javnost procurio njezin eksplicitni snimak s bivšim dečkom pjevačem Ray J-om. Snimka je izašla samo par dana prije prve epizode emisije o obitelji Kardashian/Jenner što je seriji donijelo velik broj pregleda.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Nakon prekida s Rayom, Kardashian je izlazila s mnogim slavnim osobama, a vjenčala se dva puta. Prvi brak s Kris Humphriesom trajao je samo 72 dana te su mnogi za njihovu vezu smatrali da je lažna. 2014. godine vjenčala se za Kanye Westa, s kojim ima četvero djece, a s kojim je bila do nedavno sve dok se nisu razveli. Najnovija veza Kim Kardashian bila je s komičarom Pete Davidsonom, bivšim zaručnikom pjevačice Ariane Grande.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Kardashian je od posla u modnoj industriji, došla do statusa jedne od najbogatijih ljudi na svijetu te trenutno vrijedi oko 1,8 milijardi dolara. Vlasnica je nekoliko tvrtki, uključujući vlastiti brend donjeg rublja Skims koja je procijenjena na više od 3 milijarde dolara. Kim je također prošla i pravosudni ispit kako bi mogla postati odvjetnica, po uzoru na preminulog oca Roberta Kardashiana.

Foto: Instagram/IPA agency/ Elisabetta Sod

Najčitaniji članci