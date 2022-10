Kardashianke je proslavio video sestre Kim, zaradili su milijune, ali svime upravlja mama Kris

Moj život više nema smisla, govorili su vjerni gledatelji reality showa 'Keeping Up With the Kardashians' početkom rujna 2020. kada su Kardashianke objavile da prestaju sa snimanjem emisije. Prije 15 godina, točno na današnji dan, emitirana je prva epizoda popularnog showa, kroz 13 godina emitiranja prikupili su hrpu fanova, a popularnost svih aktera rasla je pojavom društvenih mreža.

O toj obitelj se učestalo pisalo za vrijeme showa, a piše se i sada. Sve je krenulo 2007., s prvom sezonom emisije, kada je, slučajno ili ne, objavljen porno uradak Kim Kardashian (41), kojeg je snimila s reperom Ray J-jem (41).

Dugo se šuškalo kako je taj video namjerno došao u javnost te da ga je plasirala glava obitelji, majka Kris Jenner (66). Nakon toga su ih zaustavljali na ulici, tražili autograme, s njima se htjeli fotografirati, a uslijedili su i brojni ugovori sa sponzorima. Lova je samo pristizala.

Kardashianke i Jennerice otada zgrću milijune. Gledatelje su jedva čekali nove zgode slavne obitelji, a i to im je dobra prilika da napokon saznaju što se to točno događalo u njihovim glavama. Naime, epizode su se snimale konstantno, ali emitiranje bi 'kasnilo' oko šest mjeseci.

Tako bi se, primjerice, u javnosti doznale neke sitnice, gledatelji ne bi znali cijelu sliku, a da bi je saznali morali su pogledati novu sezonu. Domišljato...

O svemu tome je vodila računa mama Kris, koja je uposlila i najmlađu kćer, Kylie Jenner (25). Povećala je usnice, popravila na licu sve što joj nije odgovaralo, povećala stražnjicu i grudi, a onda je izbacila liniju kozmetike. I postala najmlađa milijarderka na svijetu.

Kroz godine emitiranja tu je bilo raznih svađa, sestre su si znale i glavom udarati u zid, raditi smicalice jedna drugoj, ali i blatiti partnere svojih najbližih. Osim Kim i Kylie, za koje mnogi ističu da su mamine miljenice, Kris još ima i Kourtney Kardashian (43), Khloe Kardashian (38), Kendall Jenner (26) te sina Roba Kardashiana (35).

Ipak, unatoč milijunima, život im nije bajka. Zamislite da imate muža, djecu, skupocjenu kuću, nekoliko automobila, privatne avione, stalno putujete i odsjedate u luksuznim vilama samo za vas... a da morate pitati majku dopuštenje za intervjue. Ili možete li potpisati ugovor s nekom firmom koja želi da je sponzorirate... To im se događalo, a vjerojatno je slično i sada. Sve su imale, ali ne i slobodu.

